26 августа российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области, 12 ранены – глава ОВА

"За 26 августа россияне убили двух мирных жителей Донецкой области – в Бахмуте. Еще 12 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 766 гражданских, 1971 ранен. Эти данные приведены без учета количества погибших в Мариуполе и Волновахе, поскольку его сейчас, по словам Кириленко, установить нет возможности.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – добавил он.

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