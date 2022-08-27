26 августа российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области, 12 ранены – глава ОВА

"За 26 августа россияне убили двух мирных жителей Донецкой области – в Бахмуте. Еще 12 человек получили ранения", – говорится в сообщении.
Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 766 гражданских, 1971 ранен. Эти данные приведены без учета количества погибших в Мариуполе и Волновахе, поскольку его сейчас, по словам Кириленко, установить нет возможности.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.
26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
По словам Кириленко, ВСУ контролируют 45% Донецкой области.