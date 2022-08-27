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ВОЙНА В УКРАИНЕ

26 августа российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области, 12 ранены – глава ОВА

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Кириленко: Каждый военный преступник будет наказан!
Кириленко: Каждый военный преступник будет наказан!
Фото: Павло Кириленко / Facebook

26 августа от российских обстрелов погибло двое мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военнной администрации Павел Кириленко 27 августа в Facebook.

"За 26 августа россияне убили двух мирных жителей Донецкой области – в Бахмуте. Еще 12 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 766 гражданских, 1971 ранен. Эти данные приведены без учета количества погибших в Мариуполе и Волновахе, поскольку его сейчас, по словам Кириленко, установить нет возможности.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

По словам Кириленко, ВСУ контролируют 45% Донецкой области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
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