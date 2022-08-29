Роддом и международная гуманитарная миссия пострадали при обстреле Славянска – ОВА

Данных о жертвах в ОВА пока нет Фото: Слов'янська ВЦА / Telegram

По ее словам, обстрелы в районе Славянска продолжаются с ночи. Довольно значительные повреждения получили жилые дома и инфраструктура.

Кроме того, снаряды оккупантов и их осколки повредили помещение одной из международных организаций, а также родильное отделение больницы. Данных о пострадавших в медицинском учреждении у Игнатченко пока нет.

"То есть, как видим, оккупанты выбирают для себя такие, как они говорят, "военные цели". Это полностью остается на их совести, и я убеждена, что будет дана оценка в международных трибуналах", – сказала спикер ОВА.

29 августа начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщал, что в результате ночной атаки оккупантов остались без электричества несколько районов.

"Есть проблема с поставкой электроэнергии в микрорайоны Славкурорт, Целинный, Кирпичный. Связана она с тем, что полностью выгорел трансформатор, от которого были запитаны эти микрорайоны. Ремонту не подлежит", – написал он.