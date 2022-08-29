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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Роддом и международная гуманитарная миссия пострадали при обстреле Славянска – ОВА

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Данных о жертвах в ОВА пока нет
Данных о жертвах в ОВА пока нет
Фото: Слов'янська ВЦА / Telegram

В результате дневного обстрела Славянска в Донецкой области 29 августа пострадали социальные объекты, об этом сообщила спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко в эфире национального телемарафона, который "1+1" транслирует в YouTube.

По ее словам, обстрелы в районе Славянска продолжаются с ночи. Довольно значительные повреждения получили жилые дома и инфраструктура.

Кроме того, снаряды оккупантов и их осколки повредили помещение одной из международных организаций, а также родильное отделение больницы. Данных о пострадавших в медицинском учреждении у Игнатченко пока нет.

"То есть, как видим, оккупанты выбирают для себя такие, как они говорят, "военные цели". Это полностью остается на их совести, и я убеждена, что будет дана оценка в международных трибуналах", – сказала спикер ОВА.

29 августа начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщал, что в результате ночной атаки оккупантов остались без электричества несколько районов.

"Есть проблема с поставкой электроэнергии в микрорайоны Славкурорт, Целинный, Кирпичный. Связана она с тем, что полностью выгорел трансформатор, от которого были запитаны эти микрорайоны. Ремонту не подлежит", – написал он.

Контекст:

По информации главы ОВА Павла Кириленко, Вооруженные силы Украины сейчас контролируют 45% Донецкой области.

По данным Ляха на 28 августа, с начала вторжения в результате российских атак погибли 19 и были ранены 82 мирных жителей Славянска. Он отмечал, что город сейчас ежедневно страдает от российских обстрелов.

Теги: Донецкая область, Славянск, роддом, обстрелы, война России против Украины, разрушения, Вадим Лях
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