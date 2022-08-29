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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В центре Славянска прозвучало около десятка мощных взрывов, работала ствольная артиллерия оккупантов – мэр

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В результате обстрела Славянска оккупантами повреждены несколько многоэтажек, отметил Лях
В результате обстрела Славянска оккупантами повреждены несколько многоэтажек, отметил Лях
Фото: Вадим Лях / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска 29 августа снова ударили по Славянску Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил начальник Славянской городской военной администрации (ГВА) Вадим Лях.

"Славянск снова обстреливают. Около десятка мощных взрывов в центре. Скорее всего, работала ствольная артиллерия", – написал руководитель ГВА.

По словам Ляха, в результате обстрела города оккупантами повреждены несколько многоэтажек.

"Несколько возгораний. Разрушен частный дом. К счастью, без пострадавших и без жертв. Повреждения еще уточняются. Обстрел продолжается. Опасно всюду", – отметил глава Славянской ГВА.

Лях призвал жителей города "без нужды не выходить из помещений".

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/videos/4834113016691619/

Российские войска в ночь на 29 августа обстреляли один из районов Славянска, говорил Лях. В результате дневного обстрела города пострадали социальные объекты, отмечали в ОВА. Так, снаряды оккупантов и их осколки повредили помещение одной из международных организаций, а также родильное отделение больницы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По информации главы ОВА на август, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области.

По данным Ляха на 28 августа, с начала вторжения в результате российских обстрелов погибли 19 и были ранены 82 мирных жителя Славянска. Он отмечал, что город сейчас ежедневно страдает от российских обстрелов.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, артиллерия, жертвы, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, взрывы, мэр, Вадим Лях, дом, российские оккупанты
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