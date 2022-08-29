В центре Славянска прозвучало около десятка мощных взрывов, работала ствольная артиллерия оккупантов – мэр

Об этом в Facebook сообщил начальник Славянской городской военной администрации (ГВА) Вадим Лях.
"Славянск снова обстреливают. Около десятка мощных взрывов в центре. Скорее всего, работала ствольная артиллерия", – написал руководитель ГВА.
По словам Ляха, в результате обстрела города оккупантами повреждены несколько многоэтажек.
"Несколько возгораний. Разрушен частный дом. К счастью, без пострадавших и без жертв. Повреждения еще уточняются. Обстрел продолжается. Опасно всюду", – отметил глава Славянской ГВА.
Лях призвал жителей города "без нужды не выходить из помещений".
Российские войска в ночь на 29 августа обстреляли один из районов Славянска, говорил Лях. В результате дневного обстрела города пострадали социальные объекты, отмечали в ОВА. Так, снаряды оккупантов и их осколки повредили помещение одной из международных организаций, а также родильное отделение больницы.
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По информации главы ОВА на август, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области.
По данным Ляха на 28 августа, с начала вторжения в результате российских обстрелов погибли 19 и были ранены 82 мирных жителя Славянска. Он отмечал, что город сейчас ежедневно страдает от российских обстрелов.