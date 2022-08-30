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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Армия РФ за сутки повредила в Донецкой области 45 домов, теплосеть и роддом, убиты двое мирных жителей, ранены четверо

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Оккупанты обстреливали жилые кварталы из артиллерии и РСЗО
Оккупанты обстреливали жилые кварталы из артиллерии и РСЗО
Фото: dn.npu.gov.ua

Полиция Донецкой область зафиксировала 26 вражеских обстрелов в регионе за сутки, разрушен или поврежден 61 гражданский объект, из них 45 – жилые дома. Об этом сообщили утром 30 августа в областном управлении Нацполиции.

Под огнем россиян оказались, по подсчетам полиции, 15 городов и сел. Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Враг обстреливал мирные кварталы из артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч". Горячее всего было в Авдеевке, которую атаковали девять раз, а также в Славянске и Бахмуте", – говорится в сообщении. 

Также попадания зафиксированы в поселках Нелиповка и Северное, селах Георгиевка, Дружба, Калиново, Клещиевка, Максимильяновка, Нетайлово, Александро-Калиново, Первомайское, Раздольное, Семеновка. 

Трижды российские военные накрывали Славянск огнем реактивной артиллерии. Пострадал центр города, в который попало около 20 снарядов. Разрушения получили четыре многоэтажки, восемь частных домов, роддом, теплосеть, отделение банка, магазин, офисы, автомобили. "Жертв нет, благодаря тому, что многие жители вовремя были эвакуированы", – заявили в полиции.

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По данным главы ОВА Павла Кириленко, за сутки в области погибли двое гражданских – в Раздольном и Северном. Еще четыре человека получили ранения – в Первомайском, Нетайлово, Авдеевке и Бахмуте. 

Всего с начала вторжения РФ в регионе погибло 777 мирных жителей, были ранены 1984 (без учета Мариуполя и Волновахи). 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, заявил глава ОВА 17 августа.

Теги: Первомайское, Донецкая область, Славянск, полиция, раненые, Град, Авдеевка, РСЗО, Калиново, РСЗО Смерч, Северное, РСЗО Ураган, война России против Украины, Максимильяновка, Бахмут, разрушения, погибшие, Павел Кириленко
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