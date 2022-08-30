Армия РФ за сутки повредила в Донецкой области 45 домов, теплосеть и роддом, убиты двое мирных жителей, ранены четверо

Под огнем россиян оказались, по подсчетам полиции, 15 городов и сел. Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Враг обстреливал мирные кварталы из артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч". Горячее всего было в Авдеевке, которую атаковали девять раз, а также в Славянске и Бахмуте", – говорится в сообщении.

Также попадания зафиксированы в поселках Нелиповка и Северное, селах Георгиевка, Дружба, Калиново, Клещиевка, Максимильяновка, Нетайлово, Александро-Калиново, Первомайское, Раздольное, Семеновка.

Трижды российские военные накрывали Славянск огнем реактивной артиллерии. Пострадал центр города, в который попало около 20 снарядов. Разрушения получили четыре многоэтажки, восемь частных домов, роддом, теплосеть, отделение банка, магазин, офисы, автомобили. "Жертв нет, благодаря тому, что многие жители вовремя были эвакуированы", – заявили в полиции.

По данным главы ОВА Павла Кириленко, за сутки в области погибли двое гражданских – в Раздольном и Северном. Еще четыре человека получили ранения – в Первомайском, Нетайлово, Авдеевке и Бахмуте.

Всего с начала вторжения РФ в регионе погибло 777 мирных жителей, были ранены 1984 (без учета Мариуполя и Волновахи).

Война России против Украины. Главное (обновляется)