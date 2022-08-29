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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки погибло восемь мирных жителей – ОВА

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Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло, как минимум, 775 мирных жителей
Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло, как минимум, 775 мирных жителей
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погибло восемь мирных жителей. Об этом 29 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 28 августа россияне убили восемь мирных жителей Донецкой области: четырех в Бахмуте, двоих в Райгородке, одного в Татьяновке и одного в Николаевке", – написал Кириленко.

По его информации, еще семь человек получили ранения.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло, как минимум, 775 мирных жителей, еще 1980 получили ранения. При этом глава ОВА подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан", – отметил Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ранение, Павел Кириленко
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