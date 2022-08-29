В Донецкой области за сутки погибло восемь мирных жителей – ОВА

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло, как минимум, 775 мирных жителей Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 28 августа россияне убили восемь мирных жителей Донецкой области: четырех в Бахмуте, двоих в Райгородке, одного в Татьяновке и одного в Николаевке", – написал Кириленко.

По его информации, еще семь человек получили ранения.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло, как минимум, 775 мирных жителей, еще 1980 получили ранения. При этом глава ОВА подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан", – отметил Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)