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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Одесскую область обстреляли из Крыма, одну ракету сбила ПВО – Братчук

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Одесскую область вновь обстреляли ракетами "Оникс" с территории Крыма
Одесскую область вновь обстреляли ракетами "Оникс" с территории Крыма
Фото: tvzvezda.ru

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области с территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил 1 сентября в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесская область. Ракетная атака врага. Удар с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета "Оникс" уничтожена силами ПВО, вторая попала на открытую местность. Пострадавших нет", – написал Братчук.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты постоянно обстреливают Одессу и Одесскую область ракетами морского, воздушного и наземного базирования.

По подсчетам украинских властей на середину июля, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Крым, Украина, Одесса, ПВО, Одесская область, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, российские оккупанты, Сергей Братчук
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