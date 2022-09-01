Одесскую область обстреляли из Крыма, одну ракету сбила ПВО – Братчук

"Одесская область. Ракетная атака врага. Удар с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета "Оникс" уничтожена силами ПВО, вторая попала на открытую местность. Пострадавших нет", – написал Братчук.

Контекст: С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты постоянно обстреливают Одессу и Одесскую область ракетами морского, воздушного и наземного базирования. По подсчетам украинских властей на середину июля, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.