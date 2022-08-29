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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В СНБО опровергли фейк о том, что россияне смогли "хакнуть" HIMARS

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Систему управления HIMARS россиянам не удается взломать, а выпущенные из нее ракеты не удается перехватить, отмечают в ЦПД СНБО
Систему управления HIMARS россиянам не удается взломать, а выпущенные из нее ракеты не удается перехватить, отмечают в ЦПД СНБО
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опроверг 29 августа в Telegram фейк о якобы взломе российскими хакерами системы управления залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как рассказали в ЦПД СНБО, HIMARS действительно используют собственную компьютерную систему, но российские военные не могут обнаружить на расстоянии их сигналы.

"Поэтому вероятность того, что российские силы "взломают" HIMARS, почти нулевая", – отмечается в сообщении.

В ЦПД СНБО также подчеркнули, что все полученные от партнеров РСЗО системы по-прежнему в строю, и назвали фейком заявления российской пропаганды о том, что реактивная артиллерия от партнеров не влияет на ситуацию на фронте, напомнив, что с помощью HIMARS украинские военные уже уничтожили не менее 50 складов боеприпасов оккупантов.

"Российской системе ПВО технически почти невозможно перехватить ракеты от HIMARS", – уверяют в СНБО, развенчивая еще один фейк оккупантов –.о том, что российская ПВО десятками сбивает боеприпасы, выпущенные из американской РСЗО.

Контекст:

В Пентагоне 12 августа оценили эффективность действий ВСУ на 12 по 10-балльной шкале. "Они нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно", – сказали в министерстве обороны США.

После того как партнеры начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня, артиллеристы ВСУ уничтожили десятки складов боеприпасов российских оккупантов, рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников. Согласно данным Генштаба, только за одну неделю ВСУ с помощью РСЗО HIMARS и M270 уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, 15 складов и логистических баз.

Сейчас на вооружении ВСУ находится более 20 единиц РСЗО западного образца – HIMARS, M270 и MARS, и все они остаются в строю, отметили в Минобороны Украины 26 августа. До этого представители российских оккупационных войск и роспропагандисты несколько раз заявляли о якобы уничтожении части поставленных Западом в Украину РСЗО.

Теги: Россия, США, Украина, Пентагон, СНБО, оккупация, вооружение, военная техника, ПВО, военная помощь, российская пропаганда, Алексей Резников, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, Минобороны, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, фейк, ракеты, ракета, дезинформация, российские военные, российские оккупанты, HIMARS
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