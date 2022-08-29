В СНБО опровергли фейк о том, что россияне смогли "хакнуть" HIMARS

Систему управления HIMARS россиянам не удается взломать, а выпущенные из нее ракеты не удается перехватить, отмечают в ЦПД СНБО Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Как рассказали в ЦПД СНБО, HIMARS действительно используют собственную компьютерную систему, но российские военные не могут обнаружить на расстоянии их сигналы.

"Поэтому вероятность того, что российские силы "взломают" HIMARS, почти нулевая", – отмечается в сообщении.

В ЦПД СНБО также подчеркнули, что все полученные от партнеров РСЗО системы по-прежнему в строю, и назвали фейком заявления российской пропаганды о том, что реактивная артиллерия от партнеров не влияет на ситуацию на фронте, напомнив, что с помощью HIMARS украинские военные уже уничтожили не менее 50 складов боеприпасов оккупантов.

"Российской системе ПВО технически почти невозможно перехватить ракеты от HIMARS", – уверяют в СНБО, развенчивая еще один фейк оккупантов –.о том, что российская ПВО десятками сбивает боеприпасы, выпущенные из американской РСЗО.