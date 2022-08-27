США увеличат производство HIMARS и ракет к ним, чтобы помочь Украине – Пентагон

Об этом 26 августа в ходе посещения предприятия по производству американских РСЗО в штате Арканзас рассказал замминистра обороны США по закупкам и поставкам Уильям Лаплант, его цитирует сайт Пентагона.
"Мы получили почти $400 млн для пополнения запасов HIMARS и GMLRS на складах Пентагона. Кроме того, планируем выделить около $200 млн на расширение и ускорение производства, а также ожидаем заключения контрактов этой осенью и в начале следующего года", – сообщил Лаплант.
Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат тесно консультироваться с Украиной по ее потребностям. США, как сказал президент Джо Байден, хотят видеть "демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии", добавил Лаплант.
"Продолжая оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, мы работаем с промышленностью, чтобы ускорить производство критически важного оружия и систем", – резюмировал замминистра обороны США.
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В Пентагоне 12 августа оценили эффективность действий ВСУ на 12 по 10-балльной шкале. "Они нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно", – сказали в министерстве обороны США.
После того как партнеры начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня, артиллеристы ВСУ уничтожили десятки складов боеприпасов российских оккупантов, рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников. Согласно данным Генштаба, только за одну неделю ВСУ с помощью РСЗО HIMARS и M270 уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, 15 складов и логистических баз.
Сейчас на вооружении ВСУ находится более 20 единиц РСЗО западного образца – HIMARS, M270 и MARS, отметили в Минобороны Украины 26 августа.