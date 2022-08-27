США увеличат производство HIMARS и ракет к ним, чтобы помочь Украине – Пентагон

На вооружении ВСУ находится более 20 единиц РСЗО западного образца – HIMARS (на фото), M270 и MARS, отметили в Минобороны Украины 26 августа Фото: EPA

Об этом 26 августа в ходе посещения предприятия по производству американских РСЗО в штате Арканзас рассказал замминистра обороны США по закупкам и поставкам Уильям Лаплант, его цитирует сайт Пентагона.

"Мы получили почти $400 млн для пополнения запасов HIMARS и GMLRS на складах Пентагона. Кроме того, планируем выделить около $200 млн на расширение и ускорение производства, а также ожидаем заключения контрактов этой осенью и в начале следующего года", – сообщил Лаплант.

Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат тесно консультироваться с Украиной по ее потребностям. США, как сказал президент Джо Байден, хотят видеть "демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии", добавил Лаплант.

"Продолжая оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, мы работаем с промышленностью, чтобы ускорить производство критически важного оружия и систем", – резюмировал замминистра обороны США.

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