Бабченко: Тактика России: "У нас гигантские запасы артиллерии. Будем все сносить и выжженную землю забирать". И тут появляется 13 HIMARS – сгорает 50 складов, а у РФ никакого решения

Журналист подчеркнул, что пока это еще не военная инициатива, но психологическая тоже имеет огромное значение.

"И Россия не может ничего противопоставить. У нее есть только одна-единственная тактика. Ее тактика заключается в том, что "у нас есть крейсер "Москва", и сейчас мы высаживаем десант в Одессу". "У нас есть большой десантный корабль "Орск". Крейсер "Москва" прикрывает все небо, "Орск" захватывает Одессу". Крейсер "Москва" – бульк! "Орск" – бульк! Новой тактики у них нет. Они ничего противопоставить не могут", – сказал Бабченко.

Похожая ситуация с запасами ракет и артиллерийских снарядов, продолжил журналист. Россияне постоянно повторяют, что у них большие запасы вооружения, но не могут защитить свои склады от ударов украинской армии.

"У них есть тактика: "У нас есть ракеты "Калибр", ракеты "Оникс", ракеты X-20", – что-то еще у них есть, не знаю, – "много-много артиллерии и просто гигантские запасы артиллерийских снарядов". "Сейчас мы будем просто сносить все, что перед нами есть, идти за огненным валом и выжженную дотла землю забирать себе". И тут появляются [на вооружении Вооруженных сил Украины] 13 [американских реактивных систем залпового огня] HIMARS – и по линии фронта сгорают 50 складов. Россия не может предложить никакой новой тактики. Все, они в затыке! У них есть только эта тактика и никакого нового решения нет", – сказал Бабченко.

Журналист похвалил в целом тактику украинской армии.

"Украина противника постоянно прощупывает, прощупывает, находит уязвимое место, пользуется им, бьет по нему – и достигает каких-то тактических "переваг". Поэтому именно психологическая инициатива – она сейчас за Украиной", – отметил журналист.

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