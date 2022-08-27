Бабченко: Тактика России: "У нас гигантские запасы артиллерии. Будем все сносить и выжженную землю забирать". И тут появляется 13 HIMARS – сгорает 50 складов, а у РФ никакого решения

Журналист подчеркнул, что пока это еще не военная инициатива, но психологическая тоже имеет огромное значение.
"И Россия не может ничего противопоставить. У нее есть только одна-единственная тактика. Ее тактика заключается в том, что "у нас есть крейсер "Москва", и сейчас мы высаживаем десант в Одессу". "У нас есть большой десантный корабль "Орск". Крейсер "Москва" прикрывает все небо, "Орск" захватывает Одессу". Крейсер "Москва" – бульк! "Орск" – бульк! Новой тактики у них нет. Они ничего противопоставить не могут", – сказал Бабченко.
Похожая ситуация с запасами ракет и артиллерийских снарядов, продолжил журналист. Россияне постоянно повторяют, что у них большие запасы вооружения, но не могут защитить свои склады от ударов украинской армии.
"У них есть тактика: "У нас есть ракеты "Калибр", ракеты "Оникс", ракеты X-20", – что-то еще у них есть, не знаю, – "много-много артиллерии и просто гигантские запасы артиллерийских снарядов". "Сейчас мы будем просто сносить все, что перед нами есть, идти за огненным валом и выжженную дотла землю забирать себе". И тут появляются [на вооружении Вооруженных сил Украины] 13 [американских реактивных систем залпового огня] HIMARS – и по линии фронта сгорают 50 складов. Россия не может предложить никакой новой тактики. Все, они в затыке! У них есть только эта тактика и никакого нового решения нет", – сказал Бабченко.
Журналист похвалил в целом тактику украинской армии.
"Украина противника постоянно прощупывает, прощупывает, находит уязвимое место, пользуется им, бьет по нему – и достигает каких-то тактических "переваг". Поэтому именно психологическая инициатива – она сейчас за Украиной", – отметил журналист.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Война продолжается более шести месяцев.
В Пентагоне 12 августа оценили эффективность действий ВСУ на 12 по 10-балльной шкале. "Они нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно", – сказали в министерстве обороны США.
После того как партнеры начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня, артиллеристы ВСУ уничтожили десятки складов боеприпасов российских оккупантов, рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников. Согласно данным Генштаба, только за одну неделю ВСУ с помощью РСЗО HIMARS и M270 уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, 15 складов и логистических баз.
Сейчас на вооружении ВСУ находится более 20 единиц РСЗО западного образца – HIMARS, M270 и MARS.