На вооружении ВСУ есть более 20 HIMARS, M270 и MARS – Минобороны

"20+ украинских HIMARS & M270 & MARS. Все остаются в строю. 50+ российских складов с оружием и боеприпасами. Вышли из игры", – говорится в сообщении.
20+ Ukrainian HIMARS & M270 & MARS.— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 26, 2022
All remain in service.
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50+ russian depots with weapons and ammunition.
Exited the game. pic.twitter.com/2eCANniGyv
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада, в том числе члены НАТО, увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины. Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.