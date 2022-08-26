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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На вооружении ВСУ есть более 20 HIMARS, M270 и MARS – Минобороны

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На вооружении ВСУ 20 HIMARS, M270 и MARS
На вооружении ВСУ 20 HIMARS, M270 и MARS
Фото: EPA

На вооружении Вооруженных сил Украины находится более 20 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS, M270 и MARS. Об этом 26 августа сообщило Министерство обороны Украины в Twitter.

"20+ украинских HIMARS & M270 & MARS. Все остаются в строю. 50+ российских складов с оружием и боеприпасами. Вышли из игры", – говорится в сообщении.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада, в том числе члены НАТО, увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины. Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, НАТО, оружие, Джо Байден, военные, вооружение, Алексей Резников, боеприпасы, РСЗО, вторжение, Минобороны, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, HIMARS
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