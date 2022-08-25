В Пентагоне считают, что для текущих целей Украине нужны ракеты для HIMARS с дальностью до 80 км, а не ATACMS

Он напомнил, что США предоставили Украине 16 HIMARS, а другие союзники – похожие установки. Также США предоставили ракеты GMLRS для HIMARS дальностью до 80 км. По словам представителя Пентагона, украинцы использовали их для достижения "невероятного эффекта на поле боя".

"По нашей оценке, наиболее подходящим боеприпасом для текущего боя являются GMLRS. Мы поставили в приоритет получение украинцами GMLRS, в которых они нуждаются, не только для удержания на востоке, но и для создания некоторого импульса в других частях страны. По нашей оценке, в настоящее время им не требуются ATACMS для обслуживания целей, которые имеют непосредственное отношение к текущему бою. Вы знаете, мы, очевидно, продолжим разговоры с украинцами об их потребностях, но мы считаем, что на данный момент мы должны сосредоточиться на GMLRS, а не на ATACMS", – заявил Каль.

Представитель Пентагона рассказал, что США консультировались с украинцами относительно их целей.

"Подавляющее большинство этих целей можно было измерить с помощью HIMARS с использованием GMLRS, в отличие от ATACMS с гораздо большим радиусом действия. И поэтому мы уделяем особое внимание предоставлению им GMLRS. [...] Украинцы использовали их для точечных ударов по объектам управления, логистическим узлам и другим объектам обеспечения, и это, как мы полагаем, привело к срыву продвижения России на Востоке. [...] Итак, наша оценка заключается в том, что GMLRS – это самое важное, на чем нужно продолжать акцентировать внимание, и их постоянный поток направляется в Украину", – сказал он.