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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне считают, что для текущих целей Украине нужны ракеты для HIMARS с дальностью до 80 км, а не ATACMS

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США предоставили Украине 16 HIMARS
США предоставили Украине 16 HIMARS
Фото: defense.gov

В Пентагоне считают, что Украине для текущих военных целей пока не нужны ракеты ATACMS дальностью до 300 км для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом на брифинге 24 августа заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, сообщила пресс-служба Пентагона.

Он напомнил, что США предоставили Украине 16 HIMARS, а другие союзники – похожие установки. Также США предоставили ракеты GMLRS для HIMARS дальностью до 80 км. По словам представителя Пентагона, украинцы использовали их для достижения "невероятного эффекта на поле боя".

"По нашей оценке, наиболее подходящим боеприпасом для текущего боя являются GMLRS. Мы поставили в приоритет получение украинцами GMLRS, в которых они нуждаются, не только для удержания на востоке, но и для создания некоторого импульса в других частях страны. По нашей оценке, в настоящее время им не требуются ATACMS для обслуживания целей, которые имеют непосредственное отношение к текущему бою. Вы знаете, мы, очевидно, продолжим разговоры с украинцами об их потребностях, но мы считаем, что на данный момент мы должны сосредоточиться на GMLRS, а не на ATACMS", – заявил Каль.

Представитель Пентагона рассказал, что США консультировались с украинцами относительно их целей.

"Подавляющее большинство этих целей можно было измерить с помощью HIMARS с использованием GMLRS, в отличие от ATACMS с гораздо большим радиусом действия. И поэтому мы уделяем особое внимание предоставлению им GMLRS. [...] Украинцы использовали их для точечных ударов по объектам управления, логистическим узлам и другим объектам обеспечения, и это, как мы полагаем, привело к срыву продвижения России на Востоке. [...] Итак, наша оценка заключается в том, что GMLRS – это самое важное, на чем нужно продолжать акцентировать внимание, и их постоянный поток направляется в Украину", – сказал он.

Контекст:

8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы, таким образом их суммарное количество достигло 16.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

12 августа в Пентагоне заявили, что не предоставляли Украине ATACMS.

16 августа Резников выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Пентагон, военная помощь, РСЗО, война России против Украины, HIMARS, ATACMS
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