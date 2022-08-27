Пентагон заключил контракт на $182,3 млн на закупку систем ПВО NASAMS для Украины

Контракт заключен на сумму $182,3 млн. Ориентировочная дата завершения работ – 23 августа 2024 года.

Как сообщила пресс-служба компании Raytheon Technologies, ожидается, что эти системы будут предоставлены Украине "в ответ на потребность этой страны в защите от передовых угроз с воздуха".

"Компания Raytheon Missiles & Defense и наши партнеры усердно работают над тем, чтобы как можно быстрее доставить эту важнейшую проверенную систему противовоздушной обороны, чтобы помочь украинскому народу защитить свою родину. Украина присоединится к дюжине стран по всему миру, которые полагаются на NASAMS для отражения множества угроз, включая крылатые ракеты, самолеты и беспилотные системы", – заявил президент Land Warfare & Air Defense, бизнес-направления Raytheon Missiles & Defense, Том Лалиберти.