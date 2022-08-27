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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон заключил контракт на $182,3 млн на закупку систем ПВО NASAMS для Украины

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США закупят NASAMS для Украины
США закупят NASAMS для Украины
Фото: EPA

Минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку зенитно-ракетных комплексов National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS) для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона 26 августа.

Контракт заключен на сумму $182,3 млн. Ориентировочная дата завершения работ – 23 августа 2024 года.

Как сообщила пресс-служба компании Raytheon Technologies, ожидается, что эти системы будут предоставлены Украине "в ответ на потребность этой страны в защите от передовых угроз с воздуха".

"Компания Raytheon Missiles & Defense и наши партнеры усердно работают над тем, чтобы как можно быстрее доставить эту важнейшую проверенную систему противовоздушной обороны, чтобы помочь украинскому народу защитить свою родину. Украина присоединится к дюжине стран по всему миру, которые полагаются на NASAMS для отражения множества угроз, включая крылатые ракеты, самолеты и беспилотные системы", – заявил президент Land Warfare & Air Defense, бизнес-направления Raytheon Missiles & Defense, Том Лалиберти.

Контекст:

В конце июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Штаты планируют купить Украине передовые системы ПВО средней и большой дальности.

1 июля в Пентагоне анонсировали поставку двух передовых систем ПВО NASAMS, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины. Отмечалось, что в рамках этого пакета США заключают контракты с представителями промышленности, а не поставляют оборудование из запасов Пентагона.

30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины. Ожидается, что они будут доставлены в течение ближайших месяцев.

24 августа, в День Независимости Украины, президент США Джо Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Пентагон, ПВО, война России против Украины, NASAMS
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