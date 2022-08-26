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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о системах ПВО NASAMS: Помогут нам защитить города от ракетного террора

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Зеленский поблагодарил Байдена за обещанные системы ПВО
Зеленский поблагодарил Байдена за обещанные системы ПВО
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 25 июля особенно поблагодарил его за включение в новый пакет помощи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом говорится в пресс-релизе Офиса президента Украины по итогам разговора.

Зеленский назвал предоставление Украине $3 млрд оборонной помощи и направление $3 млрд финансовой помощи через Всемирный банк "лучшим подарком Украине ко Дню Независимости".

Отдельно Зеленский отметил включение в новый пакет систем NASAMS.

"Эти современные системы противовоздушной обороны помогут нам защитить наши города от ракетного террора", – подчеркнул президент.

Контекст:

В конце июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Штаты планируют купить Украине передовые системы ПВО средней и большой дальности. 

1 июля в Пентагоне анонсировали поставку двух передовых систем ПВО NASAMS, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины с августа 2021 года. Отмечалось, что в рамках этого пакета США заключают контракты с представителями промышленности, а не поставляют оборудование из запасов Пентагона. 

30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины. Ожидается, что они будут доставлены в течение ближайших месяцев

24 августа, в День Независимости Украины, президент США Джо Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Теги: Джо Байден, ПВО, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, NASAMS
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