По Харькову с территории России выпустили пять ракет, часть "самоликвидировалась" – ОВА

"Штаб обороны Харькова после 22 часов зафиксировал вылет пяти ракет из российского Белгорода Часть "самоликвидировалась" не на территории Украины. Места попаданий других ракет устанавливают правоохранители. Предварительно – пострадавших нет", – написал Синегубов.
По его информации, в течение суток российские оккупационные войска наносили удары по Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому и Чугуевскому районам области.
Так, в Изюмском районе из-за интенсивных обстрелов пострадали частные домовладения. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Балаклее 50-летний мужчина погиб, еще четыре человека, в том числе 13-летний мальчик, получили ранения.
В Богодуховском районе в результате обстрелов повреждено одно из зданий агропредприятия. В результате ночного вражеского удара по Печенегам возник пожар в пятиэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 10 человек. С ранением госпитализирован 30-летний мужчина.
В результате еще одного, ночного удара по Печенегам были повреждены частные домовладения и здание амбулатории, сообщил Синегубов.
30 августа Харьков несколько раз подвергся обстрелам со стороны российских войск. В частности, утром в городе были зафиксированы девять артиллерийских ударов по Шевченковскому району. В результате удара погибло пять человек.
Вечером 30 августа город подвергся новому обстрелу. В результате удара по Киевскому району ранения получили две женщины, сообщали в ОВА.
31 августа в результате обстрела Харькова возник пожар на одном из предприятий.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля.
Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.