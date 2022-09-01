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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По Харькову с территории России выпустили пять ракет, часть "самоликвидировалась" – ОВА

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Оккупанты обстреляли Харьков 31 августа и в ночь на 1 сентября (иллюстративное фото)
Оккупанты обстреляли Харьков 31 августа и в ночь на 1 сентября (иллюстративное фото)
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В Харьковской области за сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погиб один человек, сообщил 1 сентября в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Штаб обороны Харькова после 22 часов зафиксировал вылет пяти ракет из российского Белгорода Часть "самоликвидировалась" не на территории Украины. Места попаданий других ракет устанавливают правоохранители. Предварительно – пострадавших нет", – написал Синегубов.

По его информации, в течение суток российские оккупационные войска наносили удары по Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому и Чугуевскому районам области.

Так, в Изюмском районе из-за интенсивных обстрелов пострадали частные домовладения. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Балаклее 50-летний мужчина погиб, еще четыре человека, в том числе 13-летний мальчик, получили ранения.

В Богодуховском районе в результате обстрелов повреждено одно из зданий агропредприятия. В результате ночного вражеского удара по Печенегам возник пожар в пятиэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 10 человек. С ранением госпитализирован 30-летний мужчина.

В результате еще одного, ночного удара по Печенегам были повреждены частные домовладения и здание амбулатории, сообщил Синегубов.

30 августа Харьков несколько раз подвергся обстрелам со стороны российских войск. В частности, утром в городе были зафиксированы девять артиллерийских ударов по Шевченковскому району. В результате удара погибло пять человек.

Вечером 30 августа город подвергся новому обстрелу. В результате удара по Киевскому району ранения получили две женщины, сообщали в ОВА.

31 августа в результате обстрела Харькова возник пожар на одном из предприятий.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля.

Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

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