"От тяжелых травм умерла в больнице". Число жертв обстрела в Харькове возросло

"От тяжелых травм в больнице скончалась 42-летняя женщина", – рассказали в ОВА.

Остальные раненые, которые были госпитализированы, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, у них преимущественно повреждения мягких тканей. Одну пострадавшую, по информации властей региона, уже выписали из лечебного учреждения.

"Две пожилые женщины, которых доставили в медучреждение в тот же день после вечернего обстрела, получили незначительные повреждения. Их жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

30 августа Харьков несколько раз подвергся обстрелам со стороны российских войск. В частности, утром в городе были зафиксированы девять артиллерийских ударов по Шевченковскому району. Ранее сообщалось, что в результате удара погибло четыре человека.

Был поврежден ряд домов и автомобилей, детский сад и парк отдыха. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 31 августа сообщил, что, по уточненным данным, в результате этого обстрела, осуществленного, по предварительным данным, из САУ "Пион", пострадали 14 мирных жителей, в том числе ребенок шести лет. Ребенок в госпитализации не нуждался. Всего с ранениями были госпитализированы восемь мирных жителей.

Вечером 30 августа город подвергся новому обстрелу. В результате удара по Киевскому району ранения получили две женщины, сообщали в ОВА.