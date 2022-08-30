Власти Харькова уточнили число жертв обстрела центра и парка. Пожар в жилой многоэтажке потушен

Утром городской голова Игорь Терехов сообщал о пяти погибших. Позже спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко уточнил, что женщина, смерть которой зафиксировали в автомобиле "скорой", была причислена к погибшим и по месту регистрации.
По его данным, от утренней атаки несколько десятков зданий получили повреждения от шрапнели и других элементов. Скорее всего, использовалась дальнобойная артиллерия калибра 203 мм "Пион", сказал он в комментарии Общественному.
"Были попадания в административные здания, в места отдыха, в частности несколько зданий получили очень значительные повреждения. Были попадания в один из парков отдыха, по жилому многоэтажному зданию и в другие места", – добавил спикер.
На месте одного из попаданий вспыхнул пожар, как сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС в Харьковской области, горели деревянные конструкции кровли и перекрытия жилой четырехэтажки в центре города. Огонь тушили 60 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС. Саперы обследовали пораженную территорию и изъяли остатки взрывоопасных предметов, говорится в сообщении.
Утром 30 августа в Харькове зафиксированы девять артиллерийских ударов, обстрелы пришлись на территорию детского сада, частного дома и рынка. Харьковский городской голова Игорь Терехов написал в Telegram, что на месте попадания одного из снарядов горит жилой дом. "По словам спасателей, есть пострадавшие – таким образом, их количество растет", – добавил он.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.