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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Власти Харькова уточнили число жертв обстрела центра и парка. Пожар в жилой многоэтажке потушен

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Несколько десятков зданий получили повреждения от шрапнели и других элементов
Несколько десятков зданий получили повреждения от шрапнели и других элементов
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В результате утреннего обстрела Шевченковского района Харькова погибли четыре человека, ранены 11. Об этом сообщила в Telegram областная прокуратура.

Утром городской голова Игорь Терехов сообщал о пяти погибших. Позже спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко уточнил, что женщина, смерть которой зафиксировали в автомобиле "скорой", была причислена к погибшим и по месту регистрации.

По его данным, от утренней атаки несколько десятков зданий получили повреждения от шрапнели и других элементов. Скорее всего, использовалась дальнобойная артиллерия калибра 203 мм "Пион", сказал он в комментарии Общественному.

"Были попадания в административные здания, в места отдыха, в частности несколько зданий получили очень значительные повреждения. Были попадания в один из парков отдыха, по жилому многоэтажному зданию и в другие места", – добавил спикер.

На месте одного из попаданий вспыхнул пожар, как сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС в Харьковской области, горели деревянные конструкции кровли и перекрытия жилой четырехэтажки в центре города. Огонь тушили 60 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС. Саперы обследовали пораженную территорию и изъяли остатки взрывоопасных предметов, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid02KhTjzWwwCiRW4JyZJZrEmBQikZ8H486CDWQF8izVfkgv2UuymGad71VWSpPacHCBl

Контекст:

Утром 30 августа в Харькове зафиксированы девять артиллерийских ударов, обстрелы пришлись на территорию детского сада, частного дома и рынка. Харьковский городской голова Игорь Терехов написал в Telegram, что на месте попадания одного из снарядов горит жилой дом. "По словам спасателей, есть пострадавшие – таким образом, их количество растет", – добавил он.

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

Теги: Харьков, ГСЧС, прокуратура, раненые, жертвы, обстрелы, война России против Украины
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