Власти Харькова уточнили число жертв обстрела центра и парка. Пожар в жилой многоэтажке потушен

Несколько десятков зданий получили повреждения от шрапнели и других элементов Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Утром городской голова Игорь Терехов сообщал о пяти погибших. Позже спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко уточнил, что женщина, смерть которой зафиксировали в автомобиле "скорой", была причислена к погибшим и по месту регистрации.

По его данным, от утренней атаки несколько десятков зданий получили повреждения от шрапнели и других элементов. Скорее всего, использовалась дальнобойная артиллерия калибра 203 мм "Пион", сказал он в комментарии Общественному.

"Были попадания в административные здания, в места отдыха, в частности несколько зданий получили очень значительные повреждения. Были попадания в один из парков отдыха, по жилому многоэтажному зданию и в другие места", – добавил спикер.

На месте одного из попаданий вспыхнул пожар, как сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС в Харьковской области, горели деревянные конструкции кровли и перекрытия жилой четырехэтажки в центре города. Огонь тушили 60 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС. Саперы обследовали пораженную территорию и изъяли остатки взрывоопасных предметов, говорится в сообщении.