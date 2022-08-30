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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты бьют по Харькову, мэр говорит о минимум восьми прилетах

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Оккупанты почти ежедневно обстреливают Харьков
Оккупанты почти ежедневно обстреливают Харьков
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Российские оккупанты с самого утра обстреливают Харьков. Удары пришлись на жилой сектор, а также на места отдыха. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

По его словам, с 6.00 под обстрелом находился Киевский район Харькова. Оккупанты били кассетными боеприпасами по частному сектору. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет.

В 10.15 Терехов сообщил об артиллерийском обстреле центральной части города. По его словам, предварительно было восемь прилетов.

"Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха – выбиты окна в окрестных домах", – говорится в сообщении.

По данным Терехова на 10.45, в результате ударов по центру городу погибло пять человек, еще семь пострадали.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Харьков, война, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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