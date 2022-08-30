Оккупанты бьют по Харькову, мэр говорит о минимум восьми прилетах

По его словам, с 6.00 под обстрелом находился Киевский район Харькова. Оккупанты били кассетными боеприпасами по частному сектору. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет.

В 10.15 Терехов сообщил об артиллерийском обстреле центральной части города. По его словам, предварительно было восемь прилетов.

"Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха – выбиты окна в окрестных домах", – говорится в сообщении.

По данным Терехова на 10.45, в результате ударов по центру городу погибло пять человек, еще семь пострадали.