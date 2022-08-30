Оккупанты бьют по Харькову, мэр говорит о минимум восьми прилетах

По его словам, с 6.00 под обстрелом находился Киевский район Харькова. Оккупанты били кассетными боеприпасами по частному сектору. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет.
В 10.15 Терехов сообщил об артиллерийском обстреле центральной части города. По его словам, предварительно было восемь прилетов.
"Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха – выбиты окна в окрестных домах", – говорится в сообщении.
По данным Терехова на 10.45, в результате ударов по центру городу погибло пять человек, еще семь пострадали.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.