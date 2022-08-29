Воронка глубиной пять метров. В Харькове показали последствия обстрела ОВА

Обстрел произошел около 20.15 в воскресенье. По предварительной информации, были выпущены две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области России.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал фотографии разрушений. По его словам, обе ракеты взорвались около основного корпуса ОВА, разрушено трехэтажное административное здание рядом, повреждены припаркованные недалеко автомобили.

"К счастью, никто не пострадал", – написал Синегубов.