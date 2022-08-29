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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воронка глубиной пять метров. В Харькове показали последствия обстрела ОВА

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Oбе ракеты взорвались около основного корпуса ХОВА
Oбе ракеты взорвались около основного корпуса ХОВА
Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Вечером 28 августа оккупанты нанесли новый ракетный удар по комплексу зданий Харьковской областной военной администрации, сообщила областная прокуратура в Telegram.

Обстрел произошел около 20.15 в воскресенье. По предварительной информации, были выпущены две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области России.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал фотографии разрушений. По его словам, обе ракеты взорвались около основного корпуса ОВА, разрушено трехэтажное административное здание рядом, повреждены припаркованные недалеко автомобили.

"К счастью, никто не пострадал", – написал Синегубов.

Контекст:

1 марта Россия нанесла удар по зданию Харьковской областной государственной администрации. По окончательным данным, которые сообщил Синегубов, погибли 29 человек.

5 августа полиция Харьковской области сообщила о задержании 37-летнего мужчины, который может быть причастен к передаче РФ информации о Вооруженных силах Украины и инфраструктуре Харькова. 28 февраля 2022 года он передал кураторам из РФ, что в здании ХОВА находится штаб полка "Азов" и территориальной обороны. Уже на следующий день туда были направлены две ракеты.

Теги: Харьков, Белгород, Харьковская область, война России против Украины, ракеты, разрушения, Олег Синегубов
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