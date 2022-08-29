Воронка глубиной пять метров. В Харькове показали последствия обстрела ОВА

Обстрел произошел около 20.15 в воскресенье. По предварительной информации, были выпущены две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области России.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал фотографии разрушений. По его словам, обе ракеты взорвались около основного корпуса ОВА, разрушено трехэтажное административное здание рядом, повреждены припаркованные недалеко автомобили.
"К счастью, никто не пострадал", – написал Синегубов.
1 марта Россия нанесла удар по зданию Харьковской областной государственной администрации. По окончательным данным, которые сообщил Синегубов, погибли 29 человек.
5 августа полиция Харьковской области сообщила о задержании 37-летнего мужчины, который может быть причастен к передаче РФ информации о Вооруженных силах Украины и инфраструктуре Харькова. 28 февраля 2022 года он передал кураторам из РФ, что в здании ХОВА находится штаб полка "Азов" и территориальной обороны. Уже на следующий день туда были направлены две ракеты.