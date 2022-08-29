Российские оккупанты обстреляли Харьков кассетными снарядами – мэр

"С шести утра под обстрелом Киевский район Харькова. Били "кассетниками" по частному сектору", – написал городской голова.

По его словам, на данный момент информации о жертвах или пострадавших не поступала.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.