По Харькову с утра выпущено девять ракет, попали в детский сад – нацполиция

В результате утренних атак 5 человек погибли, 7 ранено, сообщил мэр Фото: Володимир Тимошко / Facebook

По его словам, снаряды выпущены "вслепую" с целью запугать людей и посеять панику.

"Как еще объяснить снаряды на территории детского сада, частного дома, рынка? Мы искренне сочувствуем семьям погибших харьковчан. И отомстим за каждого", — написал Тимошко.

По сообщениям Харьковского городского головы Игоря Терехова, в результате утренних атак пять человек погибли, семь ранены. Он написал в Telegram, что на месте попадания одного из снарядов горит жилой дом.

"По словам спасателей есть пострадавшие – таким образом их количество растет", – говорится в сообщении.