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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По Харькову с утра выпущено девять ракет, попали в детский сад – нацполиция

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В результате утренних атак 5 человек погибли, 7 ранено, сообщил мэр
В результате утренних атак 5 человек погибли, 7 ранено, сообщил мэр
Фото: Володимир Тимошко / Facebook

30 августа в Харькове зафиксированы 9 ракетных ударов, обстрелы пришлись на территорию детского сада, частного дома и рынка. Об этом Facebook сообщил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

По его словам, снаряды выпущены "вслепую" с целью запугать людей и посеять панику.

"Как еще объяснить снаряды на территории детского сада, частного дома, рынка? Мы искренне сочувствуем семьям погибших харьковчан. И отомстим за каждого", — написал Тимошко.

https://www.facebook.com/v.timoshko/posts/pfbid0xu8J6cWJbJ7ZWN8usK1qMmSXstvTVcLxZKA1ERcS5SUuCBGYFj9L5xCd6QkK8vfVl

По сообщениям Харьковского городского головы Игоря Терехова, в результате утренних атак  пять человек погибли, семь ранены. Он написал в Telegram, что на месте попадания одного из снарядов горит жилой дом.

"По словам спасателей есть пострадавшие – таким образом их количество растет", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Харьков, пожар, жертвы, Игорь Терехов, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Национальная полиция, Владимир Тимошко
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