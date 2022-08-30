По Харькову с утра выпущено девять ракет, попали в детский сад – нацполиция

По его словам, снаряды выпущены "вслепую" с целью запугать людей и посеять панику.
"Как еще объяснить снаряды на территории детского сада, частного дома, рынка? Мы искренне сочувствуем семьям погибших харьковчан. И отомстим за каждого", — написал Тимошко.
По сообщениям Харьковского городского головы Игоря Терехова, в результате утренних атак пять человек погибли, семь ранены. Он написал в Telegram, что на месте попадания одного из снарядов горит жилой дом.
"По словам спасателей есть пострадавшие – таким образом их количество растет", – говорится в сообщении.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.