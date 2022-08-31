Российские оккупанты снова обстреляли центр Харькова, есть пострадавшие

"Прилет в Киевском районе, в центре города. Фактически прямое попадание в жилой дом. Пожар. Есть информация о пострадавших", – написал он.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил в Telegrаm, что, по предварительным данным, пострадавших двое.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
30 августа Харьков несколько раз подвергся обстрелам со стороны российских войск. В частности, утром в городе зафиксированы девять артиллерийских ударов по Шевченковскому району, обстрелы пришлись на территорию детского сада, частного дома и рынка. Погибли четыре человека.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля.
Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.