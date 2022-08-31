Российские оккупанты снова обстреляли центр Харькова, есть пострадавшие

Утром во вторник Харьков уже обстреливали Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Прилет в Киевском районе, в центре города. Фактически прямое попадание в жилой дом. Пожар. Есть информация о пострадавших", – написал он.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил в Telegrаm, что, по предварительным данным, пострадавших двое.

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30 августа Харьков несколько раз подвергся обстрелам со стороны российских войск. В частности, утром в городе зафиксированы девять артиллерийских ударов по Шевченковскому району, обстрелы пришлись на территорию детского сада, частного дома и рынка. Погибли четыре человека.