Обстрел Харькова. В ОВА сообщили об одном раненом

"Около 7.00 российские оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по Киевскому району города. Повреждены жилые дома. Ранение получил 77-летний мужчина", – написал Синегубов.

Он отметил, что информация о последствиях обстрела уточняется.

Помимо этого, вчера около 20.00 российские оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Харькова. В результате частично разрушены административные здания. Обошлось без пострадавших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.