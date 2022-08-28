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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По центру Харькова нанесены два ракетные удары – мэр

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Оккупанты регулярно обстреливают Харьков
Оккупанты регулярно обстреливают Харьков
Фото: ЕРА (архив)

28 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по центральной части Харькова, сообщил в Telegrаm мэр города Игорь Терехов.

"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах на данный момент информации нет", – написал он.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что ракеты попали в Киевский район Харькова.

"Частично разрушено трехэтажное здание. Все профильные службы работают и фиксируют очередное преступление оккупантов, предварительно – попадание ракеты, тип устанавливают правоохранители. [...] По предварительным данным, пострадавших нет", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля.

Харьков им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они почти ежедневно обстреливают город из артиллерии и наносят по нему ракетные удары.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Харьков, война, вторжение, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов, мэр, российские оккупанты
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