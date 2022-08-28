По центру Харькова нанесены два ракетные удары – мэр

"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах на данный момент информации нет", – написал он.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что ракеты попали в Киевский район Харькова.

"Частично разрушено трехэтажное здание. Все профильные службы работают и фиксируют очередное преступление оккупантов, предварительно – попадание ракеты, тип устанавливают правоохранители. [...] По предварительным данным, пострадавших нет", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)