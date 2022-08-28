Харьков этой ночью не обстреливали, в области за сутки один погибший и двое раненых – ОВА

"Повреждены жилые дома, объекты промышленности, произошли лесные пожары", – написал он.

В Золочеве один человек погиб, в поселках Донец и Слатино – по одному раненому.

"Минувшей ночью обстрелы города Харьков не зафиксированы. Впрочем, около полуночи российские оккупанты из города Белгород совершили запуск двух ракет. Взрывы раздались в районе поселка Майское и города Южное в Харьковском районе", – написал Синегубов.

По предварительной информации, от этих взрывов никто не пострадал.

Спасатели в Харьковской области пять раз за сутки выезжали на пожары, вызванные российскими обстрелами, сообщило региональное управление ГСЧС.

Они также достали из-под завалов тело погибшей хозяйки дома в Золочеве.

"Ночью одна из вражеских ракет попала неподалеку от недействующего детского лагеря в Харьковском районе области. В результате обстрела частично повреждены три здания и подстанция заведения. Жертв и пострадавших нет. Пожара не было", – рассказали в ГСЧС.

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