Харьков этой ночью не обстреливали, в области за сутки один погибший и двое раненых – ОВА

"Повреждены жилые дома, объекты промышленности, произошли лесные пожары", – написал он.
В Золочеве один человек погиб, в поселках Донец и Слатино – по одному раненому.
"Минувшей ночью обстрелы города Харьков не зафиксированы. Впрочем, около полуночи российские оккупанты из города Белгород совершили запуск двух ракет. Взрывы раздались в районе поселка Майское и города Южное в Харьковском районе", – написал Синегубов.
По предварительной информации, от этих взрывов никто не пострадал.
Спасатели в Харьковской области пять раз за сутки выезжали на пожары, вызванные российскими обстрелами, сообщило региональное управление ГСЧС.
Они также достали из-под завалов тело погибшей хозяйки дома в Золочеве.
"Ночью одна из вражеских ракет попала неподалеку от недействующего детского лагеря в Харьковском районе области. В результате обстрела частично повреждены три здания и подстанция заведения. Жертв и пострадавших нет. Пожара не было", – рассказали в ГСЧС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.