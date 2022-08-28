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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Харьков этой ночью не обстреливали, в области за сутки один погибший и двое раненых – ОВА

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Харьковская область ежедневно страдает от российских обстрелов
Харьковская область ежедневно страдает от российских обстрелов
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьков и мирное население Богодуховского, Чугуевского, Харьковского и Изюмского районов Харьковской области. Об этом сообщил утром 28 августа глава ОВА Олег Синегубов.

"Повреждены жилые дома, объекты промышленности, произошли лесные пожары", – написал он. 

В Золочеве один человек погиб, в поселках Донец и Слатино – по одному раненому. 

"Минувшей ночью обстрелы города Харьков не зафиксированы. Впрочем, около полуночи российские оккупанты из города Белгород совершили запуск двух ракет. Взрывы раздались в районе поселка Майское и города Южное в Харьковском районе", – написал Синегубов.

По предварительной информации, от этих взрывов никто не пострадал.

Спасатели в Харьковской области пять раз за сутки выезжали на пожары, вызванные российскими обстрелами, сообщило региональное управление ГСЧС. 

Они также достали из-под завалов тело погибшей хозяйки дома в Золочеве. 

"Ночью одна из вражеских ракет попала неподалеку от недействующего детского лагеря в Харьковском районе области. В результате обстрела частично повреждены три здания и подстанция заведения. Жертв и пострадавших нет. Пожара не было", – рассказали в ГСЧС.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Теги: Харьков, ГСЧС, Белгород, Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов, Золочев
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