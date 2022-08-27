Оккупанты из РСЗО нанесли удар по двум районам Харьковской области, есть погибшие и раненые – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Враг продолжает террор мирного населения Харьковской области. Сегодня оккупанты из РСЗО обстреляли город Золочев Богодуховского района и поселок Донец Изюмского района, – написал руководитель ОВА. – В Золочеве снаряд попал прямо в жилой дом. Погибла женщина 52 лет. В Донце ранение получил 49-летний мужчина".

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Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.