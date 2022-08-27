В Харьковской области во всех образовательных учреждениях обучение будет проводиться онлайн – ОВА

Об этом 27 августа в эфире национального телемарафона заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
Видеозапись эфира с участием Синегубова опубликована на его странице в Facebook.
"Нами было принято решение на совете обороны Харьковской области… что все обучение на территории Харьковской области будет проводиться онлайн", – сказал руководитель ОВА.
Он пояснил, что это решение было принято из-за близости к границе с РФ – с территории соседней с Харьковской Белгородской области России вылетает около 90% ракет.
"Время долета ракеты – 30–40 секунд до Харькова и где-то 50 секунд – до любой точки нашей области. Минимальное время, нужное, чтобы спустить детей в хранилища, это четыре-пять минут. Поэтому, учитывая ситуацию с безопасностью, нами было принято такое решение, которое согласовано и с Офисом президента, и с профильным Министерством образования и науки, и Кабмином", – подчеркнул Синегубов.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
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В МОН проинформировали 9 августа, что около 40% школ и вузов в Украине готовы к очным занятиям.
В то же время, по данным опроса Gradus Research, опубликованного 9 августа, только 30% украинцев готовы отправлять детей в детсады, школы, техникумы и вузы офлайн с 1 сентября. 58% – скорее или совсем не готовы. При этом наибольшую готовность демонстрируют родители из западных регионов (38%) и Киева (34%).
В МОН заявили, что окончательный выбор формы обучения для украинских школьников и студентов остается за родителями.
По словам главы Минобразования Сергея Шкарлета, из-за ситуации с безопасностью в Украине, 5700 школ подтвердили обучение исключительно в онлайн-формате, 3 тыс. школ будут работать в формате офлайн, еще 4 тыс. школ будут иметь смешанную форму обучения. Школы в регионах, где проводятся активные боевые действия, будут работать исключительно в онлайн-формате, отметил министр.