В Харьковской области во всех образовательных учреждениях обучение будет проводиться онлайн – ОВА

Решение об обучение в режиме онлайн на территории Харьковской области было принято из-за близости к границе с РФ, отметил Синегубов Фото: depositphotos.com

Об этом 27 августа в эфире национального телемарафона заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Видеозапись эфира с участием Синегубова опубликована на его странице в Facebook.

"Нами было принято решение на совете обороны Харьковской области… что все обучение на территории Харьковской области будет проводиться онлайн", – сказал руководитель ОВА.

Он пояснил, что это решение было принято из-за близости к границе с РФ – с территории соседней с Харьковской Белгородской области России вылетает около 90% ракет.

"Время долета ракеты – 30–40 секунд до Харькова и где-то 50 секунд – до любой точки нашей области. Минимальное время, нужное, чтобы спустить детей в хранилища, это четыре-пять минут. Поэтому, учитывая ситуацию с безопасностью, нами было принято такое решение, которое согласовано и с Офисом президента, и с профильным Министерством образования и науки, и Кабмином", – подчеркнул Синегубов.

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

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