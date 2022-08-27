Ночной удар по центру Харькова был нанесен ракетами С-300, пострадала женщина. Харьковскую область не прекращали обстреливать

"Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, произошли пожары. В Харьковском районе один из российских снарядов попал в трактор в поле. Погиб 71-летний мужчина", – написал Синегубов.
Кроме того, в Изюмском районе из-за обстрелов загорелся склад с семенами подсолнечника. Около 500 тонн семян удалось спасти.
В Харькове ночью две ракеты ударили в дорогу в Киевском и Основянском районах, повреждены окрестные дома. В Основянском районе один из осколков попал в окно квартиры, пострадала 61-летняя женщина. В госпитализации она не нуждалась. Сейчас на месте попаданий продолжаются поисково-спасательные работы.
Ночные ракетные удары, нанесенные российскими оккупационными войсками по центру Харькова, расследуются как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
"Предварительно, оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют", – говорится в сообщении.
В результате обстрела в Основянском районе существенно повреждены ряд административных и жилых зданий, в том числе дома, имеющие историческое значение. Кроме того, разрушения получили магазины, туристическое агентство и финансовые учреждения.
Материалы уголовного производства будут переданы в управление СБУ в Харьковской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня президент заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.