ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночной удар по центру Харькова был нанесен ракетами С-300, пострадала женщина. Харьковскую область не прекращали обстреливать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты ежедневно обстреливают города и села Харьковской области, включая областной центр
Оккупанты ежедневно обстреливают города и села Харьковской области, включая областной центр
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреливали Харьков, а также Чугуевский, Богодуховский, Изюмский и Харьковский районы области, один человек погиб, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, произошли пожары. В Харьковском районе один из российских снарядов попал в трактор в поле. Погиб 71-летний мужчина", – написал Синегубов.

Кроме того, в Изюмском районе из-за обстрелов загорелся склад с семенами подсолнечника. Около 500 тонн семян удалось спасти.

В Харькове ночью две ракеты ударили в дорогу в Киевском и Основянском районах, повреждены окрестные дома. В Основянском районе один из осколков попал в окно квартиры, пострадала 61-летняя женщина. В госпитализации она не нуждалась. Сейчас на месте попаданий продолжаются поисково-спасательные работы.

Ночные ракетные удары, нанесенные российскими оккупационными войсками по центру Харькова, расследуются как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Предварительно, оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют", – говорится в сообщении. 

В результате обстрела в Основянском районе существенно повреждены ряд административных и жилых зданий, в том числе дома, имеющие историческое значение. Кроме того, разрушения получили магазины, туристическое агентство и финансовые учреждения.

Материалы уголовного производства будут переданы в управление СБУ в Харьковской области.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0Ma1tEFVg5A7G2sSrQoKsAGMRosDHsRcfc3V29etYzxVnVPgEU9UNxsApRSto12cWl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Харьков, прокуратура, Белгород, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, С-300, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
Аффлек озвучил причину расставания с Лопес 19 лет назад накануне свадьбы
Аффлек озвучил причину расставания с Лопес 19 лет назад накануне свадьбы
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (123573)
2
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото (77903)
3
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг (41267)
4
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (35781)
5
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой (31202)
6
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после (23503)
7
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео (22642)
8
"Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео (20806)
 
 
 
 