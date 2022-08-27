Ночной удар по центру Харькова был нанесен ракетами С-300, пострадала женщина. Харьковскую область не прекращали обстреливать

"Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, произошли пожары. В Харьковском районе один из российских снарядов попал в трактор в поле. Погиб 71-летний мужчина", – написал Синегубов.

Кроме того, в Изюмском районе из-за обстрелов загорелся склад с семенами подсолнечника. Около 500 тонн семян удалось спасти.

В Харькове ночью две ракеты ударили в дорогу в Киевском и Основянском районах, повреждены окрестные дома. В Основянском районе один из осколков попал в окно квартиры, пострадала 61-летняя женщина. В госпитализации она не нуждалась. Сейчас на месте попаданий продолжаются поисково-спасательные работы.

Ночные ракетные удары, нанесенные российскими оккупационными войсками по центру Харькова, расследуются как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Предварительно, оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют", – говорится в сообщении.

В результате обстрела в Основянском районе существенно повреждены ряд административных и жилых зданий, в том числе дома, имеющие историческое значение. Кроме того, разрушения получили магазины, туристическое агентство и финансовые учреждения.

Материалы уголовного производства будут переданы в управление СБУ в Харьковской области.

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