В результате ночных ударов по Харькову пострадали историческое здание и школа в центре города – мэр

Ночью мэр сообщал, что под ракетные удары россиян попала центральная часть города в Основянском и Киевском районах.
Он уточнил, что поврежден недавно отреставрированный дом купца Адама Пиотровского.
"О жертвах и пострадавших информации от ГСЧС нет. Надеюсь, обошлось в этот раз", – написал Терехов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Доходный дом купца Пиотровского был построен в 1912 году в стиле украинского барокко. В советское время его использовали как Дом колхозника, с 90-х годов там находится бюро технической инвентаризации.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня президент заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.