В результате ночных ударов по Харькову пострадали историческое здание и школа в центре города – мэр

Ночью мэр сообщал, что под ракетные удары россиян попала центральная часть города в Основянском и Киевском районах.

Он уточнил, что поврежден недавно отреставрированный дом купца Адама Пиотровского.

"О жертвах и пострадавших информации от ГСЧС нет. Надеюсь, обошлось в этот раз", – написал Терехов.

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Доходный дом купца Пиотровского был построен в 1912 году в стиле украинского барокко. В советское время его использовали как Дом колхозника, с 90-х годов там находится бюро технической инвентаризации.

Фото: moniacs.kh.ua (архив)