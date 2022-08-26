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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Уже отомстили". Украина признала потерю катера "Славянск" и тральщика "Геническ"

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Украинский катер "Славянск", по некоторым данным, оккупанты потопили 3 марта
Украинский катер "Славянск", по некоторым данным, оккупанты потопили 3 марта
Фото: TarasChmut / Twitter

Украинский патрульный катер P190 "Славянск" и рейдовый тральщик "Геническ" были потоплены российскими оккупантами, развязавшими войну против Украины. Об этом стало известно из сообщения о награждении военнослужащих в День Независимости Украины, опубликованного пресс-службой Офиса президента 24 августа.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил "Золотую Звезду" командиру морского водолазного судна "Нетешин" ВМС Украины Николаю Соколовскому.

"Обеспечивал проведение водолазных спусков по поиску тел экипажа патрульного катера "Славянск" и экипажа рейдового тральщика "Геническ", а также поиску и подъему артиллерийского вооружения и средств связи", – говорится в сообщении.

Директор благотворительного фонда "Повернись живим", волонтер Тарас Чмут уточнил в Twitter, что российские оккупанты ударили по кораблям крылатыми ракетами с самолетов во время боевого задания.

"Раз на сайте Офиса президента об этом написали, то можно не скрывать – в этой войне на море мы потеряли патрульный катер "Славянск" и рейдовый тральщик "Геническ". Оба потоплены при выполнении задач крылатыми ракетами с самолетов из Новофедоровки [Сакского района временно оккупированного Крыма]. За что уже отомстили", – написал он.

О дате и обстоятельствах гибели украинских кораблей руководство Украины не сообщало. В то же время мэр Южного Одесской области Вадим Новацкий 6 марта заявлял, что 3 марта патрульный катер "Славянск" затонул в результате ракетного удара оккупантов.

Патрульный катер "Славянск" типа Island – класс быстроходных патрульных катеров для береговой охраны США, предназначенных для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Первые два таких катера США передали Украине в сентябре 2019 года, они были названы "Славянск" и "Старобельск"

Рейдовый тральщик "Геническ" – корабль противоминной обороны ВМС Украины, был единственным тральщиком в составе ВМС Украины. Его командир и весь экипаж отказались перейти на сторону захватчиков во время оккупации полуострова Крым Россией.

Контекст:

Любая информация о потерях Украины в войне с РФ на время военного положения является военной тайной, отмечала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. 

Министр обороны Алексей Резников написал 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".

В интервью, опубликованном 22 июля, Зеленский сказал, что изменение в балансе огневой мощи уменьшило потери Украины в войне – число погибших военнослужащих в день сократилось до 30 и около 250 раненых.

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