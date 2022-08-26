"Уже отомстили". Украина признала потерю катера "Славянск" и тральщика "Геническ"

В частности, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил "Золотую Звезду" командиру морского водолазного судна "Нетешин" ВМС Украины Николаю Соколовскому.

"Обеспечивал проведение водолазных спусков по поиску тел экипажа патрульного катера "Славянск" и экипажа рейдового тральщика "Геническ", а также поиску и подъему артиллерийского вооружения и средств связи", – говорится в сообщении.

Директор благотворительного фонда "Повернись живим", волонтер Тарас Чмут уточнил в Twitter, что российские оккупанты ударили по кораблям крылатыми ракетами с самолетов во время боевого задания.

"Раз на сайте Офиса президента об этом написали, то можно не скрывать – в этой войне на море мы потеряли патрульный катер "Славянск" и рейдовый тральщик "Геническ". Оба потоплены при выполнении задач крылатыми ракетами с самолетов из Новофедоровки [Сакского района временно оккупированного Крыма]. За что уже отомстили", – написал он.

Раз на сайті Офісу Президента про то написали, то можна не приховувати — у цій війні на морі ми втратили патрульний катер «Слов‘янськ» та рейдовий тральщик «Генічеськ». Обидва потоплені під час виконання завдань крилатими ракетами з літаків з Новофедорівки. За що вже помстилися. pic.twitter.com/z9zWHFwqcq — Т (@TarasChmut) August 25, 2022

О дате и обстоятельствах гибели украинских кораблей руководство Украины не сообщало. В то же время мэр Южного Одесской области Вадим Новацкий 6 марта заявлял, что 3 марта патрульный катер "Славянск" затонул в результате ракетного удара оккупантов.

Патрульный катер "Славянск" типа Island – класс быстроходных патрульных катеров для береговой охраны США, предназначенных для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Первые два таких катера США передали Украине в сентябре 2019 года, они были названы "Славянск" и "Старобельск".

Рейдовый тральщик "Геническ" – корабль противоминной обороны ВМС Украины, был единственным тральщиком в составе ВМС Украины. Его командир и весь экипаж отказались перейти на сторону захватчиков во время оккупации полуострова Крым Россией.