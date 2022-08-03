Два британских корабля уже готовы для передачи Украине – посол

Пристайко: Мы сейчас ведем разговор, нужны ли нам будут с учетом ситуации на Черном море еще корабли Фото: EPA

"Мы не собираемся с вами помогать россиянам иметь полный перечень того, что нам предоставляют. Но вместе с тем два корабля уже готовы для передачи Украине. И мы сейчас ведем разговор, нужны ли нам будут с учетом ситуации на Черном море еще корабли. Мы говорим о кораблях, которые занимаются разминированием. Это специализированные боевые суда, на которых прямо сейчас проходят обучения украинские экипажи", – сказал посол.

По его словам, когда речь идет о помощи Великобритании, имеется в виду "или то, что уже произошло, или то, что произойдет в ближайшее время".

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Передачу Великобританией кораблей Украине Пристайко анонсировал 31 июля.