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ПОЛИТИКА

Украина требует, чтобы РФ вернула как минимум треть имущества, которым владел СССР за границей – Пристайко

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Пристайко: У нас было точно больше трети всего, что имел Советский Союз
Пристайко: У нас было точно больше трети всего, что имел Советский Союз
Фото: ЕРА

Россия должна вернуть Украине как минимум треть всего заграничного имущества бывшего СССР, считает посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Об этом он заявил в интервью Общественному, вышедшем 1 августа. 

"История древняя. Как только СССР развалился, Россия "предложила" всем республикам забыть о долгах. То есть Россия расплатится с внешними кредиторами, но и отнимет все, что принадлежит Союзу по всему миру. Единственной республикой, которая сначала согласилась, а потом так это и не ратифицировала, была Украина. Наш аргумент был таким: мы не против, если все будет определено справедливо, но покажите нам, пожалуйста, что СССР должен и какие активы есть по всему миру", – рассказал дипломат. 

Так он отреагировал на упоминание о статье The Times от 9 июля, в которой шла речь о том, что Украина хочет отсудить у России 18 объектов недвижимости в Великобритании. 

По словам Пристайко, РФ так и не предоставила информации о долгах и имуществе СССР за границей. 

"Поскольку у нас было точно больше трети всего, что имел Советский Союз, мы требовали отчетности. Она не поступила. И все, включая зарубежные дипломатические учреждения, замки, дома, еще какие-то активы, осталось в России. Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть нам хотя бы треть всего, что находится за границей. Помещения, расположенные здесь, по нашему мнению, были незаконно зарегистрированы на РФ после развала СССР. По ряду причин, включая политические, нам сейчас значительно более эффективно удается эту информацию собирать и прорабатывать. Есть серьезные юридические компании, которые готовы помочь нам. Это не только инициатива нашего посольства. Это всемирные усилия, которые прилагает и координирует МИД", – добавил посол. 

Контекст:

СССР распался в 1991 году. Соглашение о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств подписали в декабре 1991-го лидеры России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кравчук) и Беларуси (Станислав Шушкевич).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СССР, Великобритания, недвижимость, МИД Украины, активы, Вадим Пристайко, имущество, посол
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