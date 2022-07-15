Российский режиссер Качанов: Сейчас мы наблюдаем рецидив совка – системы, основанной на крови, страхе и вранье

Качанов: Чем более зверская ситуация, чем более абсурдная, тем лучше для советского человека Скриншот: Кино-Театр.Ру / YouTube

Рассуждая об отношениях России и Украины, он отметил, что если в 2014 году, когда РФ оккупировала Крым и начала конфликт на Донбассе, еще можно было предполагать, что "произошел сбой матрицы", то сейчас, когда Россия развязала полномасштабную войну, очевидно, что это система.

"Мне кажется, что это такой рецидив совка. Что я имею в виду под совком? Это система, основанная на крови, страхе, вранье… И должен быть враг, против которого должна идти война", – объяснил Качанов.

Он напомнил, что в СССР могли назначить врагом любую группу людей и убедить в этом широкую общественность.

"Могли сказать – я не знаю, – что во Владивостоке все рыжие заражены вирусом, они все зомби. И вообще, что все рыжие заражены. Сейчас бы люди сказали: "Да ну что за бред? Ну какие зомби? Я знаю много рыжих". А тогда вышел бы какой-то товарищ в костюме, в очечках и сказал бы: "Мы живем в такой ситуации, мир меняется – все рыжие заражены, они представляют опасность, надо их резать". Выпустили бы какую-нибудь бабу орущую, которая бы [кричала]: "Я видела рыжих! Я видела рыжих! Их нужно душить! Душить!" – привел пример режиссер.

Качанов сказал, что это, возможно, звучит абсурдно, но в СССР действительно существовали очень странные тенденции. Например, мужчины с бородами и длинными волосами считались неблагонадежными.

"Если ты [был] с бородой – значит, тебя чаще останавливали, ты не мог занимать никакую должность, ты не мог выступать по телевизору, а YouTube тогда не было, – напомнил режиссер. – Понимаешь, для Советского Союза, для совка, это нормально. Потому что, чтобы объяснить адище... Чем более зверская ситуация, чем более абсурдная, тем лучше для советского человека".

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