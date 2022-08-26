СБУ: За госизмену задержан экс-глава Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Украины

В СБУ сообщили, что задержанный уже арестован Фото: Служба безпеки України / Facebook

"СБУ продолжает очищение собственных рядов: в результате многоэтапных следственно-оперативных действий сообщено о подозрении в государственной измене бывшему врио начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности. [...] Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что досудебное расследование продолжается "для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям".

По данным LB.ua, задержан Юрий Рябуха, бывший заместитель начальника управления СБУ в Харьковской области.

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и его Институт подготовки юридических кадров для Службы безопасности находятся в Харькове.