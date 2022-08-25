"Конечный бенефициар – из Тамбова". В СБУ сообщили об аресте активов четырех российских компаний на 72 млн грн

Как установила украинская спецслужба, конечным бенефициаром фирм из Харькова, Львова и Днепра является гражданка РФ из Тамбова. Данные компании занимаются розничной торговлей непродовольственными товарами по всей территории Украины.

"Свои доходы в нашем государстве каждая из этих фирм перечисляла владелице, которая в свою очередь уплачивала налоги в госбюджет РФ. Таким образом, фактически происходило финансирование военной агрессии России против Украины", – говорится в сообщении.

По решению Киевского районного суда Харькова арест наложен на корпоративные права четырех компаний на общую сумму около 72 млн грн.

По данным СБУ, уставные капиталы этих фирм были сформированы за счет "отмытых" доходов "главной" компании из Харькова, активы которой по материалам СБУ были арестованы еще в июне 2022 года.

Сейчас идет передача активов Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.