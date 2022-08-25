ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Конечный бенефициар – из Тамбова". В СБУ сообщили об аресте активов четырех российских компаний на 72 млн грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Решение об аресте активов принял Киевский районный суд Харькова
Решение об аресте активов принял Киевский районный суд Харькова
Фото: depositphotos.com

В Украине по материалам Службы безопасности арестованы активы четырех российских компаний. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба СБУ.

Как установила украинская спецслужба, конечным бенефициаром фирм из Харькова, Львова и Днепра является гражданка РФ из Тамбова. Данные компании занимаются розничной торговлей непродовольственными товарами по всей территории Украины.

"Свои доходы в нашем государстве каждая из этих фирм перечисляла владелице, которая в свою очередь уплачивала налоги в госбюджет РФ. Таким образом, фактически происходило финансирование военной агрессии России против Украины", – говорится в сообщении.

По решению Киевского районного суда Харькова арест наложен на корпоративные права четырех компаний на общую сумму около 72 млн грн.

По данным СБУ, уставные капиталы этих фирм были сформированы за счет "отмытых" доходов "главной" компании из Харькова, активы которой по материалам СБУ были арестованы еще в июне 2022 года.

Сейчас идет передача активов Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

По состоянию на начало июля украинские суды в рамках разных уголовных производств уже арестовали российские и белорусские активы на сумму не менее 33 млрд грн, сообщала тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Теги: Россия, Львов, СБУ, Украина, налоги, Харьков, коррупция, Днепр, агрессия, спецслужбы, Тамбов, бенефициар, война России против Украины, активы, уголовное производство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео
"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео
"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z
"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z
Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны
Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны
"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын
"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын
"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную
"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную
Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне
Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне
В коллекции Елизаветы II появилась сине-желтая шляпка от украинского дизайнера. Фото
В коллекции Елизаветы II появилась сине-желтая шляпка от украинского дизайнера. Фото
40-летняя Мейхер без бюстгальтера показала вблизи формы в облегающем платье
40-летняя Мейхер без бюстгальтера показала вблизи формы в облегающем платье
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины
"З Днем Незалежності, Україно". Куваев изобразил Масяню с флагом Украины и в желто-синем наряде
"З Днем Незалежності, Україно". Куваев изобразил Масяню с флагом Украины и в желто-синем наряде
"Приносите столько любви, радости и смеха". Мадонна показала, как менялись ее дочери-двойняшки
"Приносите столько любви, радости и смеха". Мадонна показала, как менялись ее дочери-двойняшки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (259928)
2
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (133435)
3
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы (65701)
4
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (27139)
5
Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео (22891)
6
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (22877)
7
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео (21550)
8
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (21539)
 
 
 
 