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ПОЛИТИКА

Имущество и активы экс-нардепа Святаша на сумму более 600 млн грн переданы в АРМА

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Святаш находится в розыске с 2019 года
Святаш находится в розыске с 2019 года
Фото: sq.com.ua

В Украине арестованы и переданы в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) имущество и активы оценочной стоимостью 600 млн грн, принадлежащие народному депутату Украины IV–VIII созывов. Об этом сообщила 13 августа Киевская городская прокуратура, по ходатайству которой это произошло.

В ведомстве не назвали фамилии нардепа, но уточнили, что он, несмотря на депутатский статус, "осуществлял фактическое управление одним из крупнейших в Украине предприятий по продаже транспортных средств", а теперь скрывается в РФ и находится в розыске.

Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что речь идет о Дмитрии Святаше – совладельце группы компаний АИС.

"В сговоре с топ-менеджментом связанных с ним компаний, по его указанию было незаконно отчуждено более 200 объектов недвижимости и корпоративные права трех находившихся в залоге банка обществ с целью дальнейшей легализации этого имущества", – говорится в сообщении прокуратуры.

Бывшему народному депутату сообщили о подозрении в мошенничестве, подлоге и использовании поддельных документов, легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

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Контекст:

8 октября 2019 года прокуратура Киева сообщила Святашу о подозрении в завладении 1,1 млрд грн средств "Укрсиббанка". По данным следствия, бывший нардеп в течение 2008–2018 годов, "действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний АИС, мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "Укрсиббанк" на основании кредитных договоров". В рамках этого уголовного производства были арестованы и переданы на ответственное хранение АРМА более 80% активов АИС.

9 октября Святашу объявили о подозрении в недостоверном декларировании: по данным НАБУ, экс-депутат не указал в электронных декларациях за 2015-й и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "Укрсиббанк" (в декларации за 2015 год – $149,97 тыс. и €149,66 тыс., а в декларации за 2016 год – $467,51 тыс. и €450,36 тыс.).

Национальное антикоррупционное бюро объявило экс-нардепа в розыск 8 ноября 2019 года.

В мае 2020 года стало известно, что Святаш получил убежище в России.

По информации замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема, после начала полномасштабного вторжения Кремль готовил Святаша в качестве кандидата на руководителя Харькова в случае оккупации города.

Теги: недвижимость, прокуратура, Дмитрий Святаш, мошенничество, активы, подозрение, имущество, подделка, АРМА, АИС
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