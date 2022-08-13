Имущество и активы экс-нардепа Святаша на сумму более 600 млн грн переданы в АРМА

Святаш находится в розыске с 2019 года Фото: sq.com.ua

В ведомстве не назвали фамилии нардепа, но уточнили, что он, несмотря на депутатский статус, "осуществлял фактическое управление одним из крупнейших в Украине предприятий по продаже транспортных средств", а теперь скрывается в РФ и находится в розыске.

Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что речь идет о Дмитрии Святаше – совладельце группы компаний АИС.

"В сговоре с топ-менеджментом связанных с ним компаний, по его указанию было незаконно отчуждено более 200 объектов недвижимости и корпоративные права трех находившихся в залоге банка обществ с целью дальнейшей легализации этого имущества", – говорится в сообщении прокуратуры.

Бывшему народному депутату сообщили о подозрении в мошенничестве, подлоге и использовании поддельных документов, легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).