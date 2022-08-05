В Украине будут конфискованы 903 объекта, принадлежащих государству Россия – Шмыгаль

"Имеем сегодня в повестке дня системно важное решение о конфискации российского имущества и активов в Украине. Список объектов сформирован. Это сотни строений, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов", – сказал премьер.
Он отметил, что объекты разделены на три категории:
"Сегодня правительство утвердило указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций – это корпоративные права, [остальные] 824 позиции – имущество. Как и обещали, забираем в пользу Украины и украинского народа все эти активы. Делаем это системно и в соответствии со всеми процедурами", – объяснил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что закон не поменяется желанием.
"Реализуем эту стратегическую задачу правовым способом. Конфискованные активы конвертируются в средства, которые будут направлены на нашу оборону и восстановление", – заявил глава правительства.
По его словам, "следующим большим шагом" в этой стратегии должна стать конфискация российских активов на Западе для восстановления Украины.
"Над этим работают и правительство, и Офис президента с командами лучших юристов и с командами международных экспертов, наших партнеров и союзников", – отметил Шмыгаль.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.
По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.
Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан 10 лет. Общее количество проектов – 850.
18 июля комиссар Европейской комиссии по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс предлагал удерживать замороженные российские активы в качестве гарантии участия РФ в послевоенном восстановлении Украины.