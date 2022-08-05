В Украине будут конфискованы 903 объекта, принадлежащих государству Россия – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что объекты разделены на три категории Фото: kmu.gov.ua

"Имеем сегодня в повестке дня системно важное решение о конфискации российского имущества и активов в Украине. Список объектов сформирован. Это сотни строений, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов", – сказал премьер.

Он отметил, что объекты разделены на три категории:

имущество, принадлежащее российскому государству; активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России; активы российских банков.

"Сегодня правительство утвердило указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций – это корпоративные права, [остальные] 824 позиции – имущество. Как и обещали, забираем в пользу Украины и украинского народа все эти активы. Делаем это системно и в соответствии со всеми процедурами", – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что закон не поменяется желанием.

"Реализуем эту стратегическую задачу правовым способом. Конфискованные активы конвертируются в средства, которые будут направлены на нашу оборону и восстановление", – заявил глава правительства.

По его словам, "следующим большим шагом" в этой стратегии должна стать конфискация российских активов на Западе для восстановления Украины.

"Над этим работают и правительство, и Офис президента с командами лучших юристов и с командами международных экспертов, наших партнеров и союзников", – отметил Шмыгаль.