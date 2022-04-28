ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия собирается изымать зерно и продукты с оккупированных территорий Украины

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Отбирать украинские продукты власти Красноярского края решили из-за нехватки собственной продукции в связи с санкциями
Отбирать украинские продукты власти Красноярского края решили из-за нехватки собственной продукции в связи с санкциями
Фото: depositphotos.com

В российском Красноярском крае депутаты решили пополнить собственный фонд сельскохозяйственной продукции путем незаконных поставок с временно оккупированной части Херсонской области. Соответствующее сообщение появилось на сайте Законодательного собрания Красноярского края. Сейчас этой публикации уже нет, но она осталась в архиве.

В сообщении говорилось, что в Красноярском крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате западных санкций "ощущается остро не только в Красноярском крае, но и на федеральном уровне".

В связи с этим власти Краснодарского края решили, что "экспроприация (принудительное отчуждение. – "ГОРДОН") излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам".

Глава российского комитета по агрополитике Владислав Зырянов заявил, что подобный "опыт" могут перенять и в других регионах России, а изымать продукты можно и в других оккупированных регионах Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Скриншот: sobranie.info
Скриншот: sobranie.info

Контекст:

Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск.

21 апреля Всеукраинский аграрный совет сообщал, что российские оккупанты забирают в собственность агропредприятия, заставляют проводить посевную в пользу России, вывозят продукцию со складов, силой заставляют работать сотрудников. Тем, кто не согласен, угрожают физической расправой.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Херсонская область, продукты, война России против Украины, имущество
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