Россия собирается изымать зерно и продукты с оккупированных территорий Украины

В сообщении говорилось, что в Красноярском крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате западных санкций "ощущается остро не только в Красноярском крае, но и на федеральном уровне".

В связи с этим власти Краснодарского края решили, что "экспроприация (принудительное отчуждение. – "ГОРДОН") излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам".

Глава российского комитета по агрополитике Владислав Зырянов заявил, что подобный "опыт" могут перенять и в других регионах России, а изымать продукты можно и в других оккупированных регионах Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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