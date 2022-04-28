Россия собирается изымать зерно и продукты с оккупированных территорий Украины

В сообщении говорилось, что в Красноярском крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате западных санкций "ощущается остро не только в Красноярском крае, но и на федеральном уровне".
В связи с этим власти Краснодарского края решили, что "экспроприация (принудительное отчуждение. – "ГОРДОН") излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам".
Глава российского комитета по агрополитике Владислав Зырянов заявил, что подобный "опыт" могут перенять и в других регионах России, а изымать продукты можно и в других оккупированных регионах Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск.
21 апреля Всеукраинский аграрный совет сообщал, что российские оккупанты забирают в собственность агропредприятия, заставляют проводить посевную в пользу России, вывозят продукцию со складов, силой заставляют работать сотрудников. Тем, кто не согласен, угрожают физической расправой.