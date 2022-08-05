СБУ передала в АРМА арестованных активов еще на 500 млн грн

Досудебное расследование ведется по статья о присвоении имущества и коллаборационной деятельности Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Эти средства принадлежали одному из сельскохозяйственных обществ Украины, которое было перерегистрировано в незаконно созданных органах "ЛНР". Учредитель пытался вывести средства этого предприятия, которые были размещены на счетах одного из банков в Украине", – сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в СБУ, вывод средств удалось предотвратить и наложить арест.

По информации пресс-службы, продолжается досудебное расследование по фактам присвоения имущества и коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).