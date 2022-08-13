В Литве открыли уголовное дело против Шария, его подозревают в отмывании средств

По ее словам, досудебное расследование по ст. 216 Уголовного кодекса Литвы (легализация полученного преступным путем имущества) началось 2 августа. Расследование проводит Служба расследований финансовых преступлений.

По данным портала, расследование началось после заявления российского юриста и блогера Марка Фейгина о том, что Шарий с 2012 года, будучи резидентом Литвы, мог вести незарегистрированную деятельность, получать незадекларированные доходы от российских источников и не платить налоги.

По информации 15min, Шарий потерял право на политическое убежище в Литве в январе 2022 года. Департамент миграции после различных обращений начал проверять информацию о нем, и департамент государственной безопасности пришел к выводу, что пребывание Шария в Литве представляет угрозу нацбезопасности. В июне Шарию запретили въезд в Литву.

"Украинская правда" писала со ссылкой на источники, что Литва лишила Шария статуса беженца и объявила его персоной нон грата, еще в мае 2021 года. Сам Шарий это опровергал.