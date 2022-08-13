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В Литве открыли уголовное дело против Шария, его подозревают в отмывании средств

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Шарий лишился статуса беженца в Литве
Шарий лишился статуса беженца в Литве
Фото: Анатолий Шарий / Facebook

Генпрокуратура Литвы открыла уголовное дело против блогера и политика, гражданина Украины Анатолия Шария по подозрению в отмывании средств. Об этом сообщила спикер ведомства Рита Стундене изданию 15min.

По ее словам, досудебное расследование по ст. 216 Уголовного кодекса Литвы (легализация полученного преступным путем имущества) началось 2 августа. Расследование проводит Служба расследований финансовых преступлений.

По данным портала, расследование началось после заявления российского юриста и блогера Марка Фейгина о том, что Шарий с 2012 года, будучи резидентом Литвы, мог вести незарегистрированную деятельность, получать незадекларированные доходы от российских источников и не платить налоги.

По информации 15min, Шарий потерял право на политическое убежище в Литве в январе 2022 года. Департамент миграции после различных обращений начал проверять информацию о нем, и департамент государственной безопасности пришел к выводу, что пребывание Шария в Литве представляет угрозу нацбезопасности. В июне Шарию запретили въезд в Литву.

"Украинская правда" писала со ссылкой на источники, что Литва лишила Шария статуса беженца и объявила его персоной нон грата, еще в мае 2021 года. Сам Шарий это опровергал.

Контекст:

В 2012 году Шарий покинул Украину, укрываясь от уголовного преследования из-за стрельбы в McDonald's в 2011 году. В том же году получил политическое убежище в Литве. С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть.

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Спецслужба установила, что в интервью и выступлениях Шария присутствовали "факты его подрывной деятельности против Украины". В СБУ заявили, что начиная с 2012 года он "способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций". Шарий назвал дело против него "чистой политикой".

СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск. 2 марта он появился в базе данных разыскиваемых лиц.

Шария задержали 5 мая в Испании, как сообщили в СБУ, благодаря взаимодействию спецслужбы с Офисом генпрокурора, международными партнерами и "в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей". Испанские СМИ сообщили, что местный суд отпустил Шария под подписку о невыезде и ожидает запроса Украины об экстрадиции.

Экстрадиция Шария из Испании в Украину может занять от трех месяцев до года, говорили в мае в Офисе генпрокурора Украины. 

По информации El País, последние годы Шарий жил в испанском муниципалитете Рода-де-Бера (входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония).

Теги: Литва, беженцы, Марк Фейгин, расследование, Анатолий Шарий, убежище, уголовное дело, имущество, блогер, отмывание денег
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