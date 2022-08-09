"По документам – сгорел в 2019 году во время пожара". ГБР вернуло военным лазерный прибор разведки

Лазерный прибор разведки является основной частью комплекса, на тот момент его стоимость составляла около 550 тыс. грн. В ГБР заявили, что прибор "был изъят у частного лица, которое скрывало его длительное время".
"Теперь исправный прибор будет помогать бить врага на передовой", – подчеркнули в ГБР.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 410 (похищение военного имущества в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники бюро выясняют, кто именно был причастен к похищению комплекса.
"Также ведется поиск другого военного имущества, о пропаже которого заявлялось по итогам пожара", – отметили в ГБР.