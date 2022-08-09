"По документам – сгорел в 2019 году во время пожара". ГБР вернуло военным лазерный прибор разведки

"В 2019 году у 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады похитили и продали комплекс разведки, который был принят на вооружение в 2015 году. По документам, комплекс сгорел в январе 2019 года во время пожара в Луганской области. Однако работники бюро выяснили, что на самом деле он был похищен из воинской части накануне", – рассказали в ГБР.

Лазерный прибор разведки является основной частью комплекса, на тот момент его стоимость составляла около 550 тыс. грн. В ГБР заявили, что прибор "был изъят у частного лица, которое скрывало его длительное время".

"Теперь исправный прибор будет помогать бить врага на передовой", – подчеркнули в ГБР.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 410 (похищение военного имущества в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники бюро выясняют, кто именно был причастен к похищению комплекса.

"Также ведется поиск другого военного имущества, о пропаже которого заявлялось по итогам пожара", – отметили в ГБР.