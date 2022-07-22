Украинские правоохранители на махинациях с гуманитаркой разоблачили руководство известной сети военных магазинов

В офисах и на складах сети провели обыски, амуницию изъяли и передали украинским военным, говорят в СБУ Фото: ssu.gov.ua

"Установлено, что злоумышленники решили обогатиться за счет Вооруженных сил Украины. В апреле 2022 года предприниматели обратились в одну из столичных воинских частей с предложением привезти для них бесплатно бронепластины и защитные шлемы. Они обещали закупить их за свой счет за границей и передать военным как гуманитарную помощь. Для этого коммерсанты попросили предоставить предприятию сертификат на ввоз соответствующего товара, что позволяло избежать прохождения таможенных формальностей и уплаты таможенных платежей в государственный бюджет", – сообщили в ГБР.

В пресс-службе прокуратуры Киевской области уточнили: бизнесмены обращались в часть Национальной гвардии Украины.

"Получив сертификат, предприниматели ввезли на территорию Украины из Республики Польша груз из 1500 бронепластин и 300 баллистических шлемов. Военная амуниция была оформлена как гуманитарная помощь. Это позволило им избежать прохождения таможенных формальностей и уплаты таможенных платежей в государственный бюджет. В дальнейшем подозреваемые отказались передавать это имущество на нужды защитников Украины. Они настаивали на передаче гуманитарной помощи исключительно на платной основе по розничной цене путем заключения договоров купли-продажи", – сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, бронепластины и шлемы, которые ввезли под видом гуманитарной помощи, выставили на продажу в торговой сети этих предпринимателей.

В ГБР сообщают, что задекларированная на момент ввоза стоимость бронепластин и шлемов составляла более 800 тыс. грн, рыночная на данный момент – около 8 млн грн.

В офисах и на складах сети провели обыски, амуницию изъяли и передали военным, информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Кроме того, у злоумышленников изъято 120 тыс. подготовленных к сбыту незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию. Обоим организаторам сделки сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавили в СБУ.

Названия фирмы и имен фигурантов правоохранители не обнародовали, но источники "Украинской правды" говорят, что это "Воєнторг ДіСі".