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Евромайдан

В суд передали дело о незаконных поставках гранат из РФ в Украину во время Евромайдана – Госбюро расследований

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Дело о гранатах расследовало ГБР
Дело о гранатах расследовало ГБР
Фото: dbr.gov.ua

В суд направлены материалы уголовного производства о незаконных поставках в Украину во время Евромайдана гранат из России. Об этом 5 августа проинформировало Государственное бюро расследований (ГБР).

"Сотрудники Государственного бюро расследований [...] завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Украины, его заместителя и начальника департамента материального обеспечения МВД Украины за незаконную поставку гранат из Российской Федерации во время Революции достоинства. Обвинительный акт направлен в суд", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в январе 2014 года чиновники незаконно переправили самолетом с территории России ручные газовые гранаты "Дрейф-2", светошумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", ручные дымовые гранаты российского производства.

"Указанные спецсредства не прошли экспертизу относительно возможности и порядка их применения к людям. В то же время в январе – феврале 2014 года спецсредства были противоправно применены подразделениями МОН "Беркут" МВД Украины против участников акций протеста в центре Киева. В результате их использования 137 митингующих получили телесные повреждения разной степени тяжести", – объяснили в ГБР.

Также, по данным ведомства, "должностные лица растратили более 1 млн грн бюджетных средств при растаможивании указанных спецсредств".

28 апреля 2021 года в Офисе генерального прокурора Украины сообщали, что гранаты применяли против митингующих на Майдане 18-го и 19 февраля 2014 года, тогда пострадало 86 человек, один погиб.

В уголовном производстве об организации незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций в период с 18-го по 20 февраля 2014 года фигурируют бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-заместитель главы МВД Виктор Ратушняк, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко и его первый заместитель Владимир Тоцкий, бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк и другие чиновники.

Контекст:

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Акции получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

По словам пятого президента Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством Януковича в Россию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Евромайдан, МВД, Майдан, митинг, граната, Революция достоинства, Государственное бюро расследований, демонстрации, обвинительный акт, суд, ГБР
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