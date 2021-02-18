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Евромайдан

"От высшего руководства до рядового исполнителя, который жал на курок". ГБР почти полностью раскрыло эпизод 20 февраля на Евромайдане

События на Майдане 20 февраля 2014 года – это эпизод Революции достоинства, который правоохранители расследовали лучше всего. Об этом заявил заместитель начальника управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах, Государственного бюро расследований Артем Яблонский.

В расстрелах протестующих на Майдане 20 февраля 2014 года обвиняют пятерых беркутовцев
В расстрелах протестующих на Майдане 20 февраля 2014 года обвиняют пятерых беркутовцев
Фото: depositphotos.com

Заместитель начальника Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах, Государственного бюро расследований Артем Яблонский в интервью "Цензор.НЕТ" заявил, что правоохранители почти полностью раскрыли эпизод 20 февраля на Евромайдане.

"Лучше всего расследован эпизод о событиях 20 февраля 2014 года. По этому эпизоду предъявлено обвинение пяти бывшим беркутовцам, дело находится в производстве Святошинского районного суда Киева. Еще 21 экс-беркутовец и командир роты специального назначения – в розыске. По ним мы систематически подаем в суд ходатайства о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование. Кроме них, еще чиновники, их 10, которые организовывали эти убийства. То есть эпизод раскрыт почти полностью, от высшего руководства и вниз до рядового исполнителя, который жал на крючок. Еще установили двух омеговцев. Одного в 2018 году, второго – в 2020 году. Надеемся, в ближайшее время направим по ним дела в суд. Что касается других – работаем", – подчеркнул Яблонский.

По его словам, расследование ряда других эпизодов будет очень длительным процессом.

"Если убийство совершено в условиях очевидности, если есть свидетели, видеозаписи, изъято оружие, пуля, то с проведением экспертиз и других следственных действий нет никаких сложностей. Хуже всего, когда преступление совершено в условиях неочевидности, имеются в деле несколько экспертиз, если не несколько десятков, которые противоречат друг другу. Необходимо привлекать экспертов из разных учреждений, просить в один день собраться, чтобы оценить выводы. Это длительный процесс. Проведение других следственных действий, направленных на установление лиц, возможно, причастных к этим преступлениям, – это тоже кропотливый процесс. Нельзя в настоящее время сказать, что причастны к убийству такого-то столько-то человек, к убийству такого-то – столько-то. Ведь, как правило, стреляет один, а потенциально может стрелять много. Потому что оружие получил не один. Мы в некоторых эпизодах устанавливаем даже тех, кто вообще в соответствующие даты получал патроны", – сказал Яблонский.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля Янукович бежал из страны. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

В расстрелах протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года обвиняют пятерых беркутовцев – Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в этот день. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-заместитель главы МВД Виктор Ратушняк, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко и его первый заместитель Владимир Тоцкий, бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк и другие чиновники фигурируют в уголовном производстве об организации незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций в период с 18-го по 20 февраля 2014 года. Им вменяют превышение власти и служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, умышленные убийства и покушения на убийства, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, а также теракт.

17 февраля 2021 года Верховная Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Рада также в первом чтении приняла проект закона №2164 о заочном осуждении, его поддержали 299 депутатов Верховной Рады. Он предусматривает возможность привлечения к ответственности причастных к убийствам на Евромайдане, которые скрываются от правоохранительных органов.

Дистанционное привлечение к ответственности позволяет провести расследование, завершить следствие, направить обвинительный акт в суд и получить приговор, пояснил в комментарии ZN.UA замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Сколько бы военные преступники ни скрывались, например, в РФ, как только они пересекут границу иностранного государства, будут задержаны и приговор будет исполнен", – пояснил он.

Янукович назвал решение Верховной Рады "сомнительным и раскалывающим" украинское общество.

Теги: Верховная Рада, Евромайдан, Украина, убийство, Беркут, титушки, митинг, экспертиза, правоохранители, расследование, преступление, Революция достоинства, власть, обвинительный акт, ГБР
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