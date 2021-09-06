В Украине будут судить пулеметчика спецотряда "Омега". Его подозревают в убийстве активистов Евромайдана

Отмечается, что боец, "действуя совместно и согласованно с сотрудниками так называемой "черной роты" "Беркута", участвовал в совершении террористического акта – расстреле на поражение из огнестрельного оружия безоружных участников акции протеста на улице Институтской".

"Обвиняемый причинил пулевые ранения двум демонстрантам, которые находились на подъездной дороге от Октябрьского дворца и на тротуаре ниже верхнего выхода из метро "Крещатик", – говорится в сообщении ОГП.

Подчеркивается, что экс-боец "Омеги" и бывшие сотрудники "черной роты" "Беркута" надели под шлемы маски-балаклавы, чтобы "не дать себя идентифицировать и избежать уголовной ответственности".

Бывшему военнослужащему инкриминируют превышение полномочий сотрудником правоохранительного органа, "совершение террористического акта, умышленные убийства и покушения на умышленные убийства, а также препятствование проведению собрания, митингов, шествий и демонстраций".

В ОГП не указали имя обвиняемого. Адвокатская совещательная группа сообщила в Facebook, что речь идет об офицере спецподразделения "Омега" Владимире Косенко.

Как заявила представитель потерпевших, адвокат Оксана Михалевич, все судьи Печерского райсуда принимали участие как следователи-судьи или в этом производстве, или в других производствах по этому же эпизоду, а это "исключает их участие в рассмотрении дела".

"То есть Печерский суд рассматривать это дело не сможет. Поэтому есть два пути – либо последовательные отводы и самоотводы всех без исключения судей, а это может растянуться на годы. Или сразу представление Печерского суда в апелляцию об изменении подсудности в связи с невозможностью образовать состав суда для рассмотрения дела. Я надеюсь, Печерский суд пойдет коротким и законным путем и дело рассмотрят в разумные сроки", – отметила Михалевич.

По данным источника "Украинской правды", Косенко находится в Украине под мерой пресечения в виде личного обязательства. Он был под стражей, однако суды изменили ее сначала на домашний арест, а затем – на личное обязательство.