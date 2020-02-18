В Украине задержали экс-бойца "Омеги" за убийство активиста Евромайдана

Бывший боец спецподразделения "Омега" подозревается в ранении одного из митингующих во время Революции достоинства и в убийстве другого активиста.

Следователи Государственного бюро расследований 17 февраля задержали и сообщили о подозрении бывшему бойцу спецподразделения "Омега". Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Следователи установили, что 20 февраля 2014 года подозреваемый боец "Омеги" прицельно обстреливал на поражение безоружных митингующих на улице Институтской и Майдане Независимости в городе Киеве. В результате спецназовец ранил одного из активистов, другого – убил.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

По состоянию на февраль специальное следственное подразделение ГБР касательно преступлений по делам Майдана приняло 42 уголовных производства.