Клуб читателей
ГОРДОН
 
Евромайдан

В Украине задержали экс-бойца "Омеги" за убийство активиста Евромайдана

Бывший боец спецподразделения "Омега" подозревается в ранении одного из митингующих во время Революции достоинства и в убийстве другого активиста.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Экс-бойцу "Омеги" грозит тюрьма за убийство активиста Евромайдана
Экс-бойцу "Омеги" грозит тюрьма за убийство активиста Евромайдана
Фото: EPA

Следователи Государственного бюро расследований 17 февраля задержали и сообщили о подозрении бывшему бойцу спецподразделения "Омега". Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Следователи установили, что 20 февраля 2014 года подозреваемый боец "Омеги" прицельно обстреливал на поражение безоружных митингующих на улице Институтской и Майдане Независимости в городе Киеве. В результате спецназовец ранил одного из активистов, другого – убил.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

По состоянию на февраль специальное следственное подразделение ГБР касательно преступлений по делам Майдана приняло 42 уголовных производства.

Теги: Евромайдан, убийство, Омега, Революция достоинства, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Игристое, детка!". Седокова в новом ролике целуется со своим возлюбленным, Тиммой. Видео
  "Игристое, детка!". Седокова в новом ролике целуется со своим возлюбленным, Тиммой. Видео
"Я не люблю свое тело на 100 процентов". Солистка группы КАZKA назвала свой комфортный вес
"Я не люблю свое тело на 100 процентов". Солистка группы КАZKA назвала свой комфортный вес
Никитюк назвала параметры своего тела
Никитюк назвала параметры своего тела
50-летняя Лопес засветила фигуру в купальнике
50-летняя Лопес засветила фигуру в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS