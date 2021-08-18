ГОРДОН
 
 
Евромайдан

Еще один суд объявил в розыск экс-командира роты харьковского "Беркута" Шаповалова, прокуроры планируют обращаться в Интерпол

Шаповалов в 2021 году через суд восстановился на службе в МВД, но сразу был уволен, а после нового подозрения пропал
Шаповалов в 2021 году через суд восстановился на службе в МВД, но сразу был уволен, а после нового подозрения пропал
Фото: graty.me

Подольский районный суд Киева на заседании 16 августа решил объявить в розыск бывшего командира оперативной роты батальона "Беркут" в Харьковской области Виктора Шаповалова, сообщила Адвокатская совещательная группа в Facebook.

"Заседание прошло быстро. Рассмотрели ходатайство прокурора об объявлении пропавшего обвиняемого Шаповалова в розыск. Его адвокат уверяла участников рассмотрения дела в том, что в этом нет необходимости так как ее клиент еще может найтись в результате заявления его жены о розыске мужа", – рассказал адвокатам потерпевший Александр Тимошенко. 

https://www.facebook.com/HeavenlyHundredLawyers/posts/2059702920844285

5 августа аналогичное решение принял Печерский районный суд Киева. Также Печерский суд выдал разрешение на задержание Шаповалова. 

Как объяснил "Украинской правде" прокурор, заместитель руководителя департамента в делах Майдана Офиса генерального прокурора Денис Иванов, Шаповалов объявлен во всеукраинский розыск по двум уголовным производствам. 

Еще 4 августа прокуроры лично вручили экс-беркутовцу новое подозрение – в организации террористического акта и убийств митингующих, а 5 августа он уже не явился в суд. 

Иванов говорит, что 4 августа у прокуроров не было оснований задерживать Шаповалова. 

"Украинская правда" пишет, что адвокаты сообщили о пропаже экс-беркутовца 4 августа, в тот же день его жена подала заявление в полицию. 

По словам Иванова, разрешение, которое выдал 5 августа Печерский суд, сразу направили в Службу безопасности Украины и Госпогранслужбу, чтобы Шаповалова, в случае появления на границе, задержали. 

Иванов говорит, что по данным ГПСУ, Шаповалов границу Украины или админграницу с оккупированными территориями не пересекал. 

"По двум делам он находится в розыске. Предоставлены разрешения на его задержание. Будем стараться объявить его в международный розыск по каналам Интерпола. Будем направлять международно-правовые поручения по его задержанию. Думаю, что [он может скрываться] в Российской Федерации, поскольку предыдущие работники спецподразделения "Беркут", которым инкриминируемые эти же действия, что и Шаповалову, скрываются в РФ. Если у нас будет информация, что он в РФ, это будет основанием для специального досудебного расследования и специального судебного производства", – сказал прокурор. 

В то же время в базе данных МВД экс-беркутовца Шаповалова пока нет среди людей, которые скрываются от власти. 

Контекст:

В Подольском районном суде Киева рассматривается дело Шаповалова, в котором ему инкриминируют незаконное использование оружия и превышение служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям.

По версии следствия, 18 февраля 2014 года харьковская и львовская роты "Беркута" на улице Институтской и в Крепостном переулке в Киеве стреляли по протестующим и забрасывали их светошумовыми гранатами. От действий силовиков погибли три человека, еще 109 признаны в деле потерпевшими.

4 августа Шаповалову сообщили о подозрении в организации террористического акта и убийствах митингующих на Майдане 18 февраля 2014 года. 5 августа Печерский районный суд должен был рассмотреть ходатайство о мере пресечения по этому подозрению, но Шаповалов не явился

Шаповалов был под стражей с 2015 года. Он не признавал своей вины в тяжких последствиях, вызванных превышением власти или служебных полномочий, но в 2016-м признал вину в части обвинения, которая касается незаконного обращения с оружием, сообщал "5 канал". Шаповалов тогда попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью.

В ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд смягчил ему меру пресечения на ночной домашний арест без ношения электронного браслета, сообщала Адвокатская совещательная группа, и с тех пор он находится на свободе. Соответствующее решение суд принял по "закону Савченко", согласно которому Шаповалов провел в СИЗО "девять лет" из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением. Позднее, по данным "Eспресо", мера пресечения была изменена на личное обязательство. 

В начале декабря 2020 года суд постановил восстановить Шаповалова на службе. Во исполнение постановления суда Шаповалов был восстановлен в должности и сразу же уволен, поскольку подразделения, в котором он служил и, соответственно, должности уже не существует, пояснял представитель МВД.

В июне 2021 года дело Шаповалова начали рассматривать заново, сообщило "Еспресо". 55-летний судья Юрий Зубец, который вел его больше шести лет, досрочно ушел на пенсию. Вновь назначенная судья Людмила Казмиренко постановила начать слушания заново по настоянию защиты, хотя потерпевшие и прокуроры выступали против.

"За шесть лет заседаний суд успел заслушать 58 потерпевших и свидетелей, четверо из них уже умерли", – отметил один из потерпевших Александр Луць.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Майдан, розыск, Интерпол, Госпогранслужба, ГПСУ, Печерский суд, Виктор Шаповалов, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Эффектно, как всегда". Могилевская показала, как чуть не упала в воду во время выступления
"Эффектно, как всегда". Могилевская показала, как чуть не упала в воду во время выступления
"Перед детьми не стыдно?" Ирина Федишин в мини-бикини позировала на пляже сверху на муже
"Перед детьми не стыдно?" Ирина Федишин в мини-бикини позировала на пляже сверху на муже
Яма похвастался, что "подержался за олимпийское золото" и сфотографировался с Беленюком
Яма похвастался, что "подержался за олимпийское золото" и сфотографировался с Беленюком
  Что такое леттеринг и с чего начать: стили, уроки, советы
  Что такое леттеринг и с чего начать: стили, уроки, советы
"И нет любви сильнее". Звезда "Крепостной" Сагайдачная показала сына, которому исполнилось два года
"И нет любви сильнее". Звезда "Крепостной" Сагайдачная показала сына, которому исполнилось два года
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
Названы имена еще двух судей "Танцев со звездами"
Названы имена еще двух судей "Танцев со звездами"
  Глинская рассказала, как правильно выбрать и сварить кукурузу
  Глинская рассказала, как правильно выбрать и сварить кукурузу
  "Я очень глупо все это сделал". Экс-участник Quest Pistols Савлепов сообщил, что женился на российской актрисе Горбачевой
  "Я очень глупо все это сделал". Экс-участник Quest Pistols Савлепов сообщил, что женился на российской актрисе Горбачевой
"Легенда, а не тренер!" Футболист Александр Зинченко поблагодарил тренера Андрея Шевченко за работу со сборной
"Легенда, а не тренер!" Футболист Александр Зинченко поблагодарил тренера Андрея Шевченко за работу со сборной
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки в мини-шортах засветила голую грудь
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки в мини-шортах засветила голую грудь
Филолог Авраменко: "Дрыщ" для меня не замечание, а комплимент. Держите форму
Филолог Авраменко: "Дрыщ" для меня не замечание, а комплимент. Держите форму
"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского
"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского
  "Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту
  "Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту
  Гордон рассказал, когда заработал свой первый миллион
  Гордон рассказал, когда заработал свой первый миллион
"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной
"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Какая красивая фигура", "Афродита". Никитюк снялась в миниатюрном купальнике в полный рост
"Какая красивая фигура", "Афродита". Никитюк снялась в миниатюрном купальнике в полный рост
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS