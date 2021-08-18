Еще один суд объявил в розыск экс-командира роты харьковского "Беркута" Шаповалова, прокуроры планируют обращаться в Интерпол

Шаповалов в 2021 году через суд восстановился на службе в МВД, но сразу был уволен, а после нового подозрения пропал Фото: graty.me

"Заседание прошло быстро. Рассмотрели ходатайство прокурора об объявлении пропавшего обвиняемого Шаповалова в розыск. Его адвокат уверяла участников рассмотрения дела в том, что в этом нет необходимости так как ее клиент еще может найтись в результате заявления его жены о розыске мужа", – рассказал адвокатам потерпевший Александр Тимошенко.

5 августа аналогичное решение принял Печерский районный суд Киева. Также Печерский суд выдал разрешение на задержание Шаповалова.

Как объяснил "Украинской правде" прокурор, заместитель руководителя департамента в делах Майдана Офиса генерального прокурора Денис Иванов, Шаповалов объявлен во всеукраинский розыск по двум уголовным производствам.

Еще 4 августа прокуроры лично вручили экс-беркутовцу новое подозрение – в организации террористического акта и убийств митингующих, а 5 августа он уже не явился в суд.

Иванов говорит, что 4 августа у прокуроров не было оснований задерживать Шаповалова.

"Украинская правда" пишет, что адвокаты сообщили о пропаже экс-беркутовца 4 августа, в тот же день его жена подала заявление в полицию.

По словам Иванова, разрешение, которое выдал 5 августа Печерский суд, сразу направили в Службу безопасности Украины и Госпогранслужбу, чтобы Шаповалова, в случае появления на границе, задержали.

Иванов говорит, что по данным ГПСУ, Шаповалов границу Украины или админграницу с оккупированными территориями не пересекал.

"По двум делам он находится в розыске. Предоставлены разрешения на его задержание. Будем стараться объявить его в международный розыск по каналам Интерпола. Будем направлять международно-правовые поручения по его задержанию. Думаю, что [он может скрываться] в Российской Федерации, поскольку предыдущие работники спецподразделения "Беркут", которым инкриминируемые эти же действия, что и Шаповалову, скрываются в РФ. Если у нас будет информация, что он в РФ, это будет основанием для специального досудебного расследования и специального судебного производства", – сказал прокурор.

В то же время в базе данных МВД экс-беркутовца Шаповалова пока нет среди людей, которые скрываются от власти.