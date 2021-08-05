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Евромайдан

Суд дал разрешение на задержание бывшего командира роты харьковского "Беркута" Шаповалова

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Подозреваемый не пришел на судебное заседание в Печерский районный суд
Подозреваемый не пришел на судебное заседание в Печерский районный суд
Фото: depositphotos.com

Бывшего командира оперативной роты батальона "Беркут" в Харьковской области Виктора Шаповалова объявили в розыск, Печерский районный суд Киева 5 августа дал разрешение на его задержание. Об этом сообщила Адвокатская совещательная группа в Facebook.

"Вчера подозреваемый не пришел на судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Его защитники не знают, где он находится. Его телефоны выключены, его местонахождение ни следователю, ни прокурору не известно. Из-за этого подозреваемый был объявлен в розыск", – сказал прокурор Денис Иванов.

По его словам, подозреваемый был уведомлен надлежащим образом и не явился на судебное заседание.

"Судья удовлетворил ходатайство о разрешении на задержание. Сейчас мы будем направлять это постановление в Государственную пограничную службу, в Службу безопасности, которая осуществляет розыск, для того, чтобы его немедленно задержали и доставили к следственному судье", – заявил прокурор.

В Адвокатской совещательной группе подчеркнули, что Шаповалов исчез 4 августа после заседания в Подольском районном суде Киева, где ему сообщили о подозрении в организации террористического акта и убийств митингующих на Майдане 18 февраля 2014 года.

https://www.facebook.com/HeavenlyHundredLawyers/posts/2049150291899548

Контекст:

В Подольском районном суде Киева рассматривается дело Шаповалова, в котором ему инкриминируют незаконное использование оружия и превышение служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям.

По версии следствия, 18 февраля 2014 года харьковская и львовская роты "Беркута" на улице Институтской и в Крепостном переулке в Киеве стреляли по протестующим и забрасывали их светошумовыми гранатами. От действий силовиков погибли три человека, еще 109 признаны в деле потерпевшими.

Шаповалов был под стражей с 2015 года. Он не признавал своей вины в тяжких последствиях, вызванных превышением власти или служебных полномочий, но в 2016-м признал вину в части обвинения, которая касается незаконного обращения с оружием, сообщал "5 канал". Шаповалов тогда попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью.

В ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд смягчил ему меру пресечения на ночной домашний арест без ношения электронного браслета, сообщала Адвокатская совещательная группа, и с тех пор он находится на свободе. Соответствующее решение суд принял по "закону Савченко", согласно которому Шаповалов провел в СИЗО "девять лет" из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением. Позднее, по данным "Eспресо", мера пресечения была изменена на личное обязательство. 

В начале декабря 2020 года суд постановил восстановить Шаповалова на службе.  Во исполнение постановления суда Шаповалов был восстановлен в должности, и сразу же уволен, поскольку подразделения, в котором он служил и, соответственно, должности уже не существует, пояснял представитель МВД "Украинской правде".

В июне 2021 года дело Шаповалова начали рассматривать заново, сообщило "Еспресо". 55-летний судья Юрий Зубец, который вел его больше шести лет, досрочно ушел на пенсию. Вновь назначенная судья Людмила Казмиренко постановила начать слушания заново по настоянию защиты, хотя потерпевшие и прокуроры выступали против.

"За шесть лет заседаний суд успел заслушать 58 потерпевших и свидетелей, четверо из них уже умерли", – отметил один из потерпевших Александр Луць.

Теги: Евромайдан, Украина, Харьков, убийство, Беркут, следствие, Виктор Шаповалов, суд, заседание
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