Суд дал разрешение на задержание бывшего командира роты харьковского "Беркута" Шаповалова

"Вчера подозреваемый не пришел на судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Его защитники не знают, где он находится. Его телефоны выключены, его местонахождение ни следователю, ни прокурору не известно. Из-за этого подозреваемый был объявлен в розыск", – сказал прокурор Денис Иванов.

По его словам, подозреваемый был уведомлен надлежащим образом и не явился на судебное заседание.

"Судья удовлетворил ходатайство о разрешении на задержание. Сейчас мы будем направлять это постановление в Государственную пограничную службу, в Службу безопасности, которая осуществляет розыск, для того, чтобы его немедленно задержали и доставили к следственному судье", – заявил прокурор.

В Адвокатской совещательной группе подчеркнули, что Шаповалов исчез 4 августа после заседания в Подольском районном суде Киева, где ему сообщили о подозрении в организации террористического акта и убийств митингующих на Майдане 18 февраля 2014 года.