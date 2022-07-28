АРМА получило активы 19 украинских компаний, подконтрольных России, а также десятки бывших профсоюзных санаториев

По данным кибердепартамента СБУ, с 1992 года чиновники Федерации профсоюзов Украины незаконно присвоили 80 санаториев и спортивных комплексов Фото: ssu.gov.ua

По ходатайству прокуроров офиса суд передал в управление АРМА корпоративные права на компании, которые контролировались корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть", а также российскими банками.

Их общая стоимость – более 7,75 млрд грн, говорится в сообщении.

Также под управление АРМА перешли несколько тысяч объектов недвижимого и движимого имущества стоимостью в сотни миллионов гривен, отмечают в Офисе генпрокурора.

Пресс-служба СБУ уточняет на сайте ведомства, что речь идет об имуществе, которое находилось на балансе Федерации профсоюзов Украины.

По данным кибердепартамента СБУ, с 1992 года по настоящее время чиновники федерации незаконно отчуждали 80 курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов по заниженной стоимости. Такие схемы наносили ущерб государству в особо крупных размерах, говорится в сообщении.

В АРМА по инициативе СБУ переданы гостиницы "Турист" и "Дружба" в Киеве, санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе, одесский санаторий "Куяльник", "Моршинский" во Львовской области и "Поляна" на Закарпатье, а также несколько спортивных комплексов, в том числе здание, в котором расположен Kyiv Sport Club.