СБУ передала АРМА арестованное имущество более чем на 100 млн грн

Активы, незаконно полученные из России, будут работать на украинский бюджет, заявили в СБУ Фото: EPA

Государству перейдут более 800 кг серебра в виде банковских слитков, земельные участки площадью 6 га, три квартиры в Киеве общей площадью почти 400 м³, а также сотни тысяч наличных в долларах США, гривне и евро.

Имущество СБУ изъяла в прошлом году в ходе операции в Киеве и Харькове. Правоохранители нейтрализовали группировку, которая незаконно переправляла в Украину деньги из РФ с помощью подсанкционных платежных систем. По оперативным данным, с их помощью Россия оплачивала деятельность своих агентов в Украине.

"Эти активы будут работать на украинский бюджет, часть средств направят на нужды украинской армии", – отметили в СБУ.