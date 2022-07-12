ГОРДОН
 
 
МИР

Почти 50 членов ООН осудили попытки РФ оправдать вторжение в Украину борьбой с "неонацизмом"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ООН призвали Россию прекратить враждебные дезинформационные кампании против Украины
В ООН призвали Россию прекратить враждебные дезинформационные кампании против Украины
Фото: depositphotos.com

Около 50 государств – членов ООН в совместном заявлении осудили попытки России оправдать военное вторжение в Украину нарративами о борьбе с "неонацизмом". Заявление 11 июля опубликовали на сайте миссии США в ООН.

"Мы осуждаем Россию за ее очередное злоупотребление своим местом в Совете Безопасности ООН для распространения дезинформации. Мы отвергаем непрекращающиеся попытки России исказить историю в своих политических целях и продвигать крайне вредные, ложные нарративы и дезинформацию о соседних странах, в том числе путем навешивания ярлыков на других как на "неофашистов" и "неонацистов" без реальных оснований", – говорится в заявлении.

Подписанты отмечают, что на неформальной встрече 11 июля Россия опять попыталась оправдать свое неспровоцированное, полномасштабное и незаконное вторжение в Украину, а также отвлечь внимание международного сообщества от вопиющих нарушений РФ Устава ООН и других норм международного права.

"Мы вновь обращаемся к России с призывом прекратить враждебные дезинформационные кампании против Украины, положить конец жестокой, преднамеренной и агрессивной войне и немедленно – полностью и безоговорочно – вывести свои силы и технику с территории Украины", – добавили страны в документе.

Заявление подписали Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Республика Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Республика Молдова, Монако, Черногория, Северная Македония, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания, США и Европейский союз.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".

8 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News назвал требования России о "денацификации" Украины нацизмом. "Сказать "денацификация", а затем бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа", – подчеркнул глава государства.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, ООН, нацизм, фашизм, война, неонацизм, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии
Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы
  "У поклонников русского говнорока наступило прозрение". Сукачев, Шахрин, Гаркуша, "Чиж", Маргулис поддержали РФ
  "У поклонников русского говнорока наступило прозрение". Сукачев, Шахрин, Гаркуша, "Чиж", Маргулис поддержали РФ
Литковская и Данилюк, Мендель и Кухта, Сенцов и Вельч. Украинские знаменитости, которые создали семьи во время войны. Фото
Литковская и Данилюк, Мендель и Кухта, Сенцов и Вельч. Украинские знаменитости, которые создали семьи во время войны. Фото
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина
"Вытащил лифчики из-под флага". alyona alyona рассказала, как рэпер A$AP Rocky поступил с украинским знаменем
"Вытащил лифчики из-под флага". alyona alyona рассказала, как рэпер A$AP Rocky поступил с украинским знаменем
  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"
  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"
  "Я таких видела миллион историй". Полякова рассказала, что ответили ей украинские пограничники на просьбу разрешить мужу покинуть Украину
  "Я таких видела миллион историй". Полякова рассказала, что ответили ей украинские пограничники на просьбу разрешить мужу покинуть Украину
Израиль стал первой страной, которая определилась со своим представителем на "Евровидении 2023"
Израиль стал первой страной, которая определилась со своим представителем на "Евровидении 2023"
  "Мульт адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну". Вышел новый эпизод "Масяни", в котором Китай объявил войну РФ
  "Мульт адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну". Вышел новый эпизод "Масяни", в котором Китай объявил войну РФ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (325387)
2
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (183324)
3
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (79487)
4
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (74651)
5
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (48912)
6
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (44889)
7
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (38281)
8
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора (26021)
 
 
 
 