Почти 50 членов ООН осудили попытки РФ оправдать вторжение в Украину борьбой с "неонацизмом"

"Мы осуждаем Россию за ее очередное злоупотребление своим местом в Совете Безопасности ООН для распространения дезинформации. Мы отвергаем непрекращающиеся попытки России исказить историю в своих политических целях и продвигать крайне вредные, ложные нарративы и дезинформацию о соседних странах, в том числе путем навешивания ярлыков на других как на "неофашистов" и "неонацистов" без реальных оснований", – говорится в заявлении.

Подписанты отмечают, что на неформальной встрече 11 июля Россия опять попыталась оправдать свое неспровоцированное, полномасштабное и незаконное вторжение в Украину, а также отвлечь внимание международного сообщества от вопиющих нарушений РФ Устава ООН и других норм международного права.

"Мы вновь обращаемся к России с призывом прекратить враждебные дезинформационные кампании против Украины, положить конец жестокой, преднамеренной и агрессивной войне и немедленно – полностью и безоговорочно – вывести свои силы и технику с территории Украины", – добавили страны в документе.

Заявление подписали Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Республика Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Республика Молдова, Монако, Черногория, Северная Македония, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания, США и Европейский союз.

Война России против Украины. Главное (обновляется)